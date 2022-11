Metatasse: consulenza aziendale e fiscale per la protezione del patrimonio

“Sono convinto che se molti membri del Congresso si compilassero i moduli delle tasse da soli, ci sarebbe stata da tempo una riforma fiscale.” A confezionare questa massima è stato Bill Archer, un ex avvocato e politico statunitense attivo durante gli ultimi decenni del secolo scorso. La sua frase descrive in modo esemplare la situazione fiscale di tanti paesi attuali, e in special modo quella italiana. Nel nostro paese non sembrano infatti né i competitor né la potenziale assenza di clienti a spaventare gli imprenditori: lo scoglio più temuto è infatti quello delle tasse, ostacolo e preoccupazione principali di chi desidera fare impresa in Italia. Non è un caso che gli esperti di Metatasse domandino a tutte le imprese e a tutti i liberi professionisti che richiedono la loro consulenza aziendale e fiscale di prendere atto di un presupposto specifico: che ci troviamo in un labirinto fiscale a cui vengono aggiunte ogni mese nuove complicazioni, per fare perdere il filo al contribuente medio. Ecco che allora diventa cruciale individuare un servizio di consulenza che permetta di ridurre in modo concreto e del tutto legale il carico fiscale, come quello offerto dallo stesso team di Metatasse. E non si parla di differenze di poco conto: l’obiettivo dichiarato è infatti quello di tagliare le tasse fino al 50%, cambiando diametralmente il rapporto tra PMI, microimprese, liberi professionisti e artigiani e lo Stato.

La complessità della materia tributaria

Non ci sono dubbi: nessun imprenditore e nessun professionista può possedere tutte le conoscenze necessarie per affrontare nel modo più efficace il sistema tributario italiano. Lo stesso commercialista, da solo, non può approfondire ogni singolo aspetto in modo tale da garantire ai propri clienti una significativa riduzione della tasse. Ed è proprio per questo che Metatasse, nata dall’incontro tra imprenditori di lungo corso ed esperti contabili, mette a disposizione dei propri clienti tanti differenti specialisti contabili, ognuno verticalmente specializzato in una diversa area del mare magnum della fiscalità. Ne consegue quindi che qualsiasi tipo di impresa, in qualunque settore, può contare sulla consulenza aziendale e fiscale di Metatasse per agguantare un concreto risparmio fiscale, nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

Il metodo Meta: l’importanza della pianificazione fiscale

Il taglio delle tasse dell’impresa o della partita Iva parte con un primo step da parte degli esperti di Metatasse dedicato all’analisi della situazione specifica dell’impresa e dello scenario che la aspetta. Visto il labirinto del sistema fiscale italiano, infatti, ogni business è chiamato ad affrontare richieste differenti, potendo però contare anche su diverse opportunità di risparmio fiscale. È a partire da questa valutazione iniziale che gli specialisti fiscali e tributari possono selezionare la migliore strada da seguire. Successivamente a questo step preliminare possono essere programmate con grande anticipo le soluzioni fiscali che dovranno essere messe in campo, potendo contare in ogni caso su attività di volta in volta non contestabili – grazie a una dettagliata attività di pre-confutazione messa in atto da Metatasse. A quel punto non resta che mettere in pratica gli strumenti così come predefiniti, trovando la più conveniente via di uscita dal labirinto fiscale.

Va sottolineato il fatto che Metatasse non si sostituisce mai al commercialista di fiducia dell’azienda o del libero professionista, affiancandosi invece a esso per garantire tutti quei servizi fiscali che la sua sola figura non può assicurare.

Grazie al metodo Meta è possibile calmierare in modo perfettamente legale il carico fiscale, arrivando a tagliare fino alla metà le imposte. L’imprenditore potrà così riuscire a proteggere con tranquillità il patrimonio aziendale come quello personale, potendo contare parallelamente su delle informazioni preziose sul futuro della propria impresa. Sapendo in anticipo tutto quello che avverrà in campo fiscale – nella consapevolezza di avere un prezioso risparmio – sarà più facile prendere le decisioni cruciali per lo sviluppo del business, a partire per esempio dalla scelta oculata degli investimenti da effettuare.

Il diritto italiano mette a disposizione dei soggetti contribuenti diversi strumenti per tutelare il patrimonio: tutto quello che serve alle aziende sono dei professionisti in grado di individuare con sicurezza le migliori vie da seguire per ridurre il carico fiscale.