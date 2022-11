Noleggiare una barca in Sardegna: qual è il periodo migliore per andare in vacanza

Anche se le vacanze estive sono un ricordo ormai lontano, c’è chi non rinuncia a concedersi un weekend di relax in qualche località di mare, complice anche le temperature ancora miti. Tra le varie mete, la Sardegna rimane sempre quella preferita da molti: spiagge ancora incontaminate, acque cristalline e natura selvaggia sono gli elementi distintivi di quest’isola dal fascino arcaico.

Ovviamente, prima di partire è sempre bene informarsi sul periodo migliore per andare in vacanza in Sardegna; in generale, ogni periodo dell’anno è consigliato per una diversa attività, ma soprattutto per chi ha deciso di optare per il noleggio barche sardegna, tener conto delle condizioni climatiche è di fondamentale importanza ai fini della navigazione. Quello del noleggio barche sardegna è un modo molto diffuso e conveniente per visitare l’isola e raggiungere anche i luoghi più remoti, impossibili da visitare in altri modi.

Soprattutto se non si ha esperienza di navigazione, bisogna affidarsi a dei professionisti del settore, così da ricevere un servizio ottimo e senza brutte sorprese: Sardinia Boat Rentals è un esempio di azienda specializzata nel noleggio di barche e catamarani in Sardegna.

Noleggio barche sardegna: perché scegliere Sardinia Boat Rentals

Sempre più persone scelgono di affidarsi a quest’azienda in quanto il loro team opera da anni direttamente sul posto per organizzare il noleggio di barche private dell’isola. Il viaggio viene organizzato nei minimi particolari dal controllo dei mezzi utilizzati alla selezione di capitani ed equipaggi altamente preparati.

Conoscenza del territorio, trasparenza e professionalità, sono solo alcune delle qualità che li rendono la scelta migliore per rendere memorabile la tua vacanza in Sardegna con il noleggio barche sardegna. Inoltre, potrai usufruire della loro assistenza dedicata 24 ore su 24 per ricevere qualsiasi informazione sui costi e sugli itinerari.

I prezzi di Sardinia Boat Rentals sono competitivi tant’è che garantiscono le migliori offerte sul mercato dell’isola. Veniamo ora al dunque, ovvero, quando visitare la Sardegna in barca. Il periodo migliore per mare e spiagge è sicuramente quello che va da giugno a settembre.

Organizzando un viaggio in barca le attrazioni di maggiore interesse sono le spiagge, le coste e il mare per rilassarsi e stare finalmente un po’ in tranquillità. In questi mesi il rischio di pioggia è remoto e aumenta solo leggermente verso il mese di ottobre: i mesi più consigliati sono luglio e agosto poiché l’acqua ha di solito una temperatura che si aggira dai 23 ai 27°C. La Sardegna ha in realtà un clima mite che si protrae fino alla fine dell’estate, a settembre, quindi, è la meta perfetta anche per chi non può andare in vacanza prima di settembre.

Noleggio barche Sardegna: cosa vedere e cosa fare

Una volta appurato qual è il periodo più adatto alle proprie esigenze, vediamo quali sono le destinazioni più suggestive da visitare in barca in Sardegna. Possiamo dire che il noleggio barche sardegna è sempre un’esperienza magica grazie alla possibilità di osservare da vicino le sue acque limpide e cristalline e i piccoli borghi caratteristici nei porti.

In più, si tratta di un viaggio confortevole per merito del sistema portuale ampio e ben organizzato in tutta l’isola. Per esempio, gli itinerari più noti sono solitamente quelli del nord della Sardegna, quelli che comprendono la Costa Smeralda, Alghero, l’Arcipelago della Maddalena e l’Asinara.

Ma anche il resto della Sardegna non è da meno: basti pensare alla costa ovest, che va da Alghero a Carloforte, perfetta se vi piacciono i paesaggi rurali e un po’ selvaggi, oppure la costa est, con un possibile itinerario da Villasimius ad Olbia. Anche a sud della Sardegna abbiamo delle mete interessanti, come le spiagge caraibiche che vanno da Carloforte a Villasimius.

Dopo aver appurato i vantaggi del noleggio barche sardegna e il periodo adatto per partire, non vi resta che correre a prenotare le ferie per le prossime vacanze; sicuramente non resterete delusi da questa terra, che offre attività e attrazioni per tutti i gusti: potrete rilassarvi in spiagge esclusive, fare degli sport acquatici, assaggiare la cucina locale oppure provare delle esperienze adrenaliniche come il trekking nei parchi naturali o dei tuffi da scogliere mozzafiato.