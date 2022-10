LiquidityX Recensioni – Una piattaforma di investimento online integrata

Caratteristiche principali di LiquidityX

LiquidityX appare principalmente come una piattaforma di trading di livello professionale, ma il broker ha anche altre offerte uniche che gli conferiscono un fascino più ampio. Oltre ai potenti strumenti di trading e analisi tecnica, LiquidityX offre anche vari prodotti e un più ampio accesso al mercato per tutti i tipi di trader al dettaglio e investitori istituzionali.

Pro

Strumenti di trading superiori

Accesso a una vasta gamma di prodotti

Esposizione ai mercati internazionali

Commissioni Competitive

Assistenza clienti affidabile

Contro

Solo una piattaforma di trading con l’app mobile è ancora in fase di sviluppo

Alcuni strumenti di trading possono essere travolgenti per i principianti

Spiegazione dei pro

Potenti risorse di trading

L’app desktop di punta di questo broker è una piattaforma superiore con una potente suite di strumenti e funzionalità di trading sofisticati. Integra funzioni affidabili con opzioni di personalizzazione, consentendoti di fare molto di più da un unico pannello di controllo. Il programma di LiquidityX supporta tutte le funzioni di trading essenziali e le funzionalità avanzate, tra cui più strumenti di screening, di ricerca e di analisi tecnica.

Diverse opportunità di investimento

LiquidityX fornisce più prodotti di investimento che includono strumenti convenzionali come azioni e forex e nuove classi di attività per gli investitori di nuova generazione. Ha anche diversi prodotti a reddito fisso per i principianti e gli investitori passivi. LiquidityX vanta inoltre un accesso illimitato a diversi mercati internazionali. Ciò garantisce maggiore flessibilità sia per gli investitori a breve che per quelli a lungo termine.

Commissioni competitive

LiquidityX è uno dei pochi broker che ti consente di scambiare azioni ed ETF sulle loro piattaforme gratuitamente. Ha anche eliminato le commissioni standard come i minimi dell’account e le commissioni mensili di inattività. Altre transazioni attraggono commissioni e tassi di interesse diversi, ma sono piuttosto marginali rispetto ai costi sulla maggior parte delle piattaforme concorrenti di LiquidityX.

Contro spiegati

Solo una piattaforma di trading

LiquidityX attualmente ha solo una piattaforma di trading per desktop. Tuttavia, il programma integra strumenti e funzionalità robusti e personalizzabili per un’esperienza di trading soddisfacente. Inoltre, LiquidityX sta anche sviluppando un’app mobile alternativa per semplicità.

Alcuni strumenti possono sopraffare i principianti

La piattaforma desktop di questo broker integra diverse funzioni di base e avanzate che a volte possono spaventare i principianti.

Prodotti e mercati

LiquidityX è una piattaforma di intermediazione multi-asset rivolta a trader al dettaglio e investitori istituzionali che hanno bisogno di una migliore esposizione a diverse opportunità di investimento e mercati internazionali. Il broker ha una vasta selezione di classi di attività e prodotti a reddito fisso con elevato potenziale di crescita. I prodotti negoziabili su LiquidityX includono.

Azioni

Forex

Cripto

ETFs

Opzioni

Obbligazioni

Futures

LiquidityX offre diverse opzioni di investimento in queste classi di attività. Ad esempio, presenta tutte le principali criptovalute, coppie di valute e titoli lunghi e corti. Inoltre, investire con LiquidityX ti dà anche accesso alla sua comunità di oltre 100 mercati esteri, inclusi gli scambi elettronici.

Che cos’ è l’esperienza di trading su LiquidityX?

L’esperienza di trading di LiquidityX è generalmente perfetta grazie ai potenti strumenti e funzionalità dei suoi utenti. Il programma desktop è per i trader attivi avanzati, ma anche le disposizioni per gli investitori meno esperti e principianti. Supporta funzioni essenziali come report sul portafoglio, screener, avvisi sui prezzi, grafici, watchlist personalizzate, strumenti di disegno e streaming di dati in tempo reale.

La piattaforma di questo broker ti consente di effettuare più tipi di ordine e mettere in scena le negoziazioni per la successiva esecuzione. I trader hanno anche accesso a strumenti avanzati di ricerca e analisi tecnica per aiutarti a ridurre la tua esposizione al rischio e prendere decisioni di investimento informate. Nel complesso, LiquidityX ti consente di gestire tutte le tue attività di trading da un’unica piattaforma integrata.

Ci aspettiamo che l’app mobile, attualmente in fase di sviluppo, offra funzionalità e funzioni più intuitive per semplificare ulteriormente l’esperienza di trading.

Costi

LiquidityX ha una politica di commissioni zero per le negoziazioni di azioni e ETF. Rinuncia ai minimi di account, alle commissioni di controllo e inattività per tutti i clienti. Il broker vanta alcuni dei tassi di interesse e delle commissioni a margine più competitivi del settore. Tuttavia, dovresti sempre controllare il programma dei prezzi dettagliato prima di effettuare qualsiasi ordine.

Assistenza clienti

LiquidityX offre un’assistenza clienti affidabile tramite telefono, e-mail e chat dal vivo. Gli assistenti clienti sono amichevoli con tempi di risposta più brevi. Possono guidarti nella navigazione sulla piattaforma e rispondere a domande su vari argomenti relativi agli investimenti online.

LiquidityX È meglio per

LiquidityX si concentra principalmente su trader attivi esperti che hanno bisogno di solide risorse di trading e di un più ampio accesso al mercato. Tuttavia, i principianti e gli investitori occasionali possono sfruttare le sue diverse offerte di prodotti, le commissioni basse e il supporto clienti affidabile per ottenere scalabilità nel trading online.

Disclaimer: Questo è un contenuto di marketing sponsorizzato.