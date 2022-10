Un chilo di cocaina in un’auto abbandonata a Trento sud

Nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio finalizzati alla sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati, operati anche in sinergia con le altre forze di polizia, nella mattinata di ieri una pattuglia della polizia locale ha individuato e proceduto alla rimozione di un veicolo, in sosta nella zona sud di Trento, privo di copertura assicurativa e in evidente stato di disuso. Da successivi accertamenti il mezzo è risultato essere di proprietà di un ventiduenne residente in provincia, già noto alle forze dell’ordine per violazioni in materia di sostanze stupefacenti.

Proprio per le risultanze emerse e per il fondato sospetto che a bordo del mezzo potesse essere occultata della sostanza stupefacente, gli agenti della polizia locale hanno richiesto l’intervento di un’unità cinofila della guardia di finanza di Trento. In seguito alla segnalazione da parte del cane antidroga Aron, controlli più approfonditi hanno consentito ai militari delle fiamme gialle e agli agenti del nucleo sicurezza urbana di trovare un chilogrammo circa di sostanza stupefacente: si tratta di cocaina suddivisa in 17 involucri confezionati in cellophane. Insieme allo stupefacente c’era un bilancino di precisione e un coltello usato per il taglio della sostanza, occultati all’interno del vano portaoggetti dell’abitacolo. Se distribuita e venduta al dettaglio, la cocaina avrebbe fruttato oltre 150 mila euro. Lo stupefacente è stato quindi sottoposto a sequestro e il proprietario del mezzo, attualmente irreperibile, è stato segnalato all’autorità giudiziaria. L’attività si inserisce nell’ambito delle iniziative di collaborazione tra forze di polizia a tutela del territorio, dell’ordine e della sicurezza pubblica.