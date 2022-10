Sta per cambiare tutto in Italia. Dopo un decennio di sinistri al potere, l’Italia risorse e svolta a destra. Tra le diverse misure quelle più sostanziose riguarderanno il rapporto degli italiani con il fisco, iniziando da un nuovo tetto del contante. La Lega di Matteo Salvini, infatti, ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10 mila euro. Prima firma dell’onorevole Alberto Bagnai. E’ quanto si legge in una nota del partito.