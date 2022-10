Le scommesse sportive più popolari in Italia

Non esiste solo il calcio per gli appassionati di betting, nel cuore degli italiani c’è anche il tennis, che ha superato il basket

Gli italiani sono un popolo di scommettitori? Senza dubbio amano divertirsi con il betting sui siti legali, nelle agenzie e nei corner sotto casa. Ma quali sono le scommesse sportive più popolari qui in Italia? La risposta a questa domanda non stupisce, dato che al primo posto tra gli sport su cui gli italiani amano puntare c’è il calcio. Soprattutto con la ripartenza del campionato di Serie A, con l’Europa League, la Champions e i campionati mondiali alle porte, lo sport più amato è anche quello su cui si punta di più.

Basta dare uno sguardo ai migliori siti di scommesse sportive, citati su https://www.migliorisitiscommesse.net/ per rendersi conto di come gli eventi di calcio siano preponderanti sul palinsesto di ogni sito. Generalmente sono posti in primo piano e sono anche oggetto di bonus e promozioni.

Un settore in crescita che fa bene alle casse dello stato

Tutt’altro che marginale nell’economia, il settore delle scommesse e quello più ampio del gioco d’azzardo legale, contribuiscono in maniera rilevante alle entrate dello Stato. In base ai dati forniti dall’Osservatorio permanente Censis-Lottomatica nel 2021 le entrate generate dal settore del gaming hanno coperto il 2,4% delle spesa per consumi finali della Pubblica Amministrazione. Sono 8,4 i miliardi andati all’Erario nel corso dello scorso anno. Passando al 2022, gli Italiani, nei primi 8 mesi dell’anno hanno speso, solo nelle agenzie, 549,4 milioni di euro; mentre online solo nel mese di agosto sono stati spesi 108 milioni di euro.

Oltre il calcio c’è di più

Non è solo il calcio a far lievitare i numeri relativi alle scommesse sportive. Infatti gli italiani che amano divertirsi sui siti scommesse online amano anche spaziare e puntare su altri sport. Al secondo posto tra le preferenze, c’è il tennis. Questo dato sarebbe risultato sorprendente fino a un paio di anni fa, ma con il rinnovato interesse per questo sport, determinato dalla presenza di campioni amatissimi, anche italiani, il miglior sito per scommesse registra tantissime giocate sulle gare dei vari open e tornei che si tengono in ogni periodo dell’anno, in tutto il mondo.

Al terzo posto surclassato dal tennis, troviamo il basket. Pur non essendo lo sport più praticato dagli italiani, ha sempre attirato le attenzioni degli scommettitori, per via della dinamicità delle partite e per il fascino che le gare di NBA esercitano anche qui da noi. Seguono a un po’ di distanza la pallavolo e i motori. Formula1 e MotoGP sono sport su cuil’attenzione dei giocatori si riaccende sempre, ogni anno, puntualmente, quando sventolano le prime bandiere a scacchi. Su tutti questi sport, la possibilità di puntare live con le gare in corso, rende il betting ancora più appassionante.

Le strane scommesse in epoca Covid

Chi non rinuncia alla passione per il betting neanche nei momenti difficili come quello della pandemia, per un lungo periodo ha dovuto divertirsi con scommesse speciali. L’interruzione di tutti i campionati durante le difficili fasi dell’emergenza Covid, ha messo in difficoltà anche il miglior sito di scommesse. Ma presto tutti i bookmakers hanno fronteggiato la crisi, proponendo scommesse di tipo diverso. Guardando i dati forniti dall’Osservatorio Lottomatica, è curioso notare come il 52% delle scommesse durante il lockdown, riguardavanoil tennis tavolo. Seguite dal 34% di puntate sul calcio, 5% sul volley, 4% sul basket e tennis.

Ed è stato proprio in quel periodo in cui ogni sito di scommesse si è attrezzato per proporre eventi virtuali su cui puntare. Gare totalmente digitali che si disputano solamente sul web e che sono disponibili in ogni momento del giorno e della notte. Queste garantiscono la possibilità di giocare sempre e di ottenere i risultati con pochissima attesa. Altra branca delle scommesse che raccolse successi quando non vi erano gare ed eventi sportivi è stata quella degli eSport, ossia gare di videogames che si tenevano a distanza.

Per i giocatori che si chiedono qual è il miglior sito di scommesse, probabilmente la risposta è semplice. Quello che soddisfa le proprie esigenze di gioco, ma che sa anche proporre scommesse speciali e possibilità di gioco nei momenti difficili. Il tutto ovviamente nel rispetto della legge sui siti con licenza ADM, gli unici legali in Italia.