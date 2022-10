Farmacie Vigorito, prodotti sinonimo di efficacia: dagli integratori agli antinfiammatori

L’offerta presentata da Farmacie Vigorito (www.farmacievigorito.it) corrisponde a un’articolata selezione di prodotti concepiti per le molteplici esigenze dei clienti: articoli per la bellezza di corpo, viso e capelli, per l’alimentazione, la prima infanzia, lo sport, l’erboristeria e la fitoterapia. Il cliente approfitta così di un’ampia gamma di soluzioni concepite per interpretare le richieste relative a salute e benessere, corredate da offerte periodiche e sconti competitivi.

A ciò vanno ad aggiungersi i pagamenti online privi di ogni rischio, e le spedizioni che si verificano in appena 24/72 ore. Nove sono le principali categorie a portata di tap: “Rimedi” include farmaci da banco concepiti per risolvere diverse problematiche, “Veterinaria e Animali” fornisce prodotti per la cura dei nostri amici a quattro zampe, mentre “Igiene e Benessere” comprende articoli dedicati alla pulizia di occhi, naso, bocca e denti.

Passando in rassegna la proposta si incontrano anche le categorie “Alimentazione e Integratori”, in cui trovare barrette, snack e preparati proteici, come quelli dei brand Enervit e Foodspring, oppure ancora “Bellezza e Cosmetica”, dove figurano decine di trattamenti indispensabili per la cura quotidiana della persona.

Il rapporto qualità/prezzo è ottimo sull’intero catalogo, infatti, sono attive varie riduzioni che permettono di tagliare notevolmente i prezzi di listino ufficiali. Non solo, l’utente, una volta registratosi al sito può approfittare di diversi coupon che portano ad un extra sconto.

Insieme alla convenienza viene garantita anche un’assistenza multi-canale, fornita da un team di esperti e farmacisti. Sono in grado di affiancare il cliente durante l’acquisto, dando consigli e indicazioni preziose. Il customer care è raggiungibile tramite indirizzo e-mail, form online o numero di telefono (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00).

La mission di Farmacie Vigorito, del resto, è proprio quella di offrire massimo supporto sanitario e un’ampia scelta di prodotti. Non è un caso se il portale è stato inserito nella top 20 dei Migliori e-commerce di Italia 2021/22 e 2022/23 per gli articoli di Farmacia secondo l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Anche le oltre 15.000 recensioni certificate da Feedaty registrano l’ottimo punteggio di 4,9/5.

Le spedizioni sono rapide, vengono portate a termine in appena 24/72 ore (per le isole fino a 96 ore). I costi di consegna, poi, si azzerano in caso di importi superiori a 49,90 euro. Le modalità di pagamento previste sono: carta di credito, Satispay, PayPal, bonifico bancario, contrassegno al corriere in contanti o in tre rate senza interessi con ClearPay. È garantito il reso entro 14 giorni.

Infine, per scoprire news scritte da esperti o spunti interessanti su rimedi e buone abitudini da seguire è possibile consultare la sezione “Blog” del portale.

Iscriviti alla newsletter di Farmacie Vigorito e rimani aggiornato su promozioni, news e consigli dei nostri esperti!