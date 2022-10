Autunno goloso nelle provincie di Alessandria e di Asti: tutte le Fiere e le Tavole del Tartufo 2022

Alessandria e Asti, ottobre 2022. Torna come ogni anno in Piemonte uno dei graditissimi protagonisti dell’autunno alessandrino, il tartufo. Un prodotto tra i più preziosi e apprezzati del mondo, che porta con sé una tradizione antichissima legata al territorio piemontese e che, insieme al vino, rappresenta un motore importantissimo di promozione turistica ed enogastronomica internazionale.

La Camera di Commercio di Alessandria-Asti ha deciso di promuovere le Fiere del Tartufo che si svolgono in provincia di Alessandria e Asti nel periodo ottobre-dicembre 2022. Nello stesso periodo, inoltre, promuoverà i ristoranti e gli agriturismo certificati con il Marchio Q – Ospitalità Italiana che propongono pasti con il tartufo presso i rispettivi esercizi. “Intorno a questo prodotto si esprime un territorio dalle grandi potenzialità turistiche e culturali, esaltate dall’eccellenza della gastronomia e dai suoi straordinari vini, conosciuti e apprezzati in tutto il mondo”, commenta la Camera di Commercio di Alessandria-Asti. “Per queste ragioni e per diffondere sempre più la conoscenza e le eccellenze delle due province, abbiamo ideato da alcuni anni l’iniziativa “Le tavole del tartufo”

Come nelle scorse edizioni, verrà data diffusione del calendario fieristico delle province di Alessandria e di Asti con protagonista il tartufo attraverso una apposita campagna di comunicazione. “La Camera di Commercio di Alessandria-Asti – sostiene il presidente Gian Paolo Coscia – ben conosce il valore economico di questo gioiello del territorio e da anni è impegnata a sostenere un progetto di promozione delle terre e delle fiere del tartufo. Protagonisti fondamentali di quest’azione sono già oggi – e sempre più devono diventare – i ristoratori della provincia, perché è sulle loro tavole che il visitatore può godere con calma il piacere del profumo del prodotto autunnale per eccellenza. Questo progetto si rivolge direttamente al turista che si reca in provincia di Alessandria e di Asti affascinato dalle bellezze della campagna e dai dolci profili delle colline, dai vigneti che si estendono per chilometri, dalle sfumature dei colori autunnali, dai piccoli borghi e dagli antichi castelli, dove veramente il tempo sembra essersi fermato. È a questo visitatore che si vuole proporre il magico incontro con il profumo del tartufo, con l’obiettivo di accoglierlo e di accompagnarlo alla scoperta di sapori unici ed irripetibili.”

Appuntamenti fieristici 2022 – nell’Alessandrino e nell’Astigiano Bergamasco (AL) – Fiera regionale del tartufo: Ventiquattresimo appuntamento per una festa molto sentita, animata da tante attrazioni e bancarelle dove si possono gustare i prodotti tipici del territorio e assaggiare i vini del Monferrato.

Odalengo Piccolo (AL) – Fiera tufo & tartufo Una piccola ma bella fiera che quest’anno ha presentato un interessante progetto di mappatura per il rilevamento delle condizioni idroclimatiche delle tartufaie, a cura dell’Associazione Senza Fili senza Confini..

Monitiglio Monferrato (AT) – Fiera Nazionale del tartufo Raduni di tartufai, stand gastronomici, concerti e banda municipale, oltre ovviamente alle esposizioni di tartufi: una bella occasione per approfondire il prodotto e tutta la cultura che ci sta intorno.

Mombercelli (AT) – Fiera Nazionale del tartufo e dei prodotti locali – Ospite della 41° edizione della Fiera Nazionale del tartufo e dei prodotti locali è l’Erbaluce di Caluso DOCG, che affianca le tante eccellenze locali in una bella festa collettiva

Moncalvo (AT) – Fiera Mostra Mercato del Tartufo, 23-30 ottobre – Ritorna il tradizionale appuntamento con la Fiera Nazionale del Tartufo nella piccola città di Moncalvo, per la 68° edizione, con il Mercato dei tartufi e dei prodotti enogastronomici tipici, il Mercatino dell’artigianato locale e gli stand gastronomici.

Trisobbio (AL) – Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, 23 ottobre – Degustazioni guidate nelle cantine storiche, mercato di tartufi del territorio, raccolti nella Tartufaia di Trisobbio, piatti tipici e vini locali per la quarta edizione nazionale della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco “Tarsobi Tartufi & Vino”.

Cella Monte (AL) – Sagra del Tartufo Bianco in Valle Ghenza, 5-6 novembre – Un appuntamento storico, arrivato quest’anno alla trentesima edizione, con mostra-mercato di tartufi con vendita di prodotti tipici e la cucina della Pro Loco con piatti stagionali della tradizione monferrina.

Montechiaro d’Asti (AT) – Fiera Nazionale del Tartufo Bianco del Monferrato – 6 novembre – Una bella Fiera che anima le strade e le vie del paese con tanti momenti di intrattenimento e prodotti enogastronomici locali d’eccellenza.

San Damiano d’Asti (AT) – Fiera Nazionale del Tartufo, 5-7 novembre – Appena diventata Nazionale, la Fiera del tartufo di San Damiano d’Asti propone degustazioni, momenti di intrattenimento e approfondimenti culturali nel bel comune astigiano.

Alessandria – 36° Fiera San Baudolino, 13 novembre – La Fiera si San Baudolino è l’evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche e alle specialità locali. Su tutti, tartufi e vini saranno i protagonisti, ma non mancheranno pane, biscotti, focacce, salumi, bagna cauda e molto altro.

Murisengo (AL) – Fiera Nazionale del Tartufo “Trifola d’Or”, 13 novembre – Una tradizione antica, quella della Fiera del tartufo di Murisengo, nata nel 1967 ma con radici nell’antica tradizione agricola e commerciale risalente al 1530 con la Fiera di S. Martino. La Fiera di Murisengo (quest’anno alla 55° edizione) rappresenta una speciale occasione per gustare i sapori contadini, con un centinaio di stand enogastronomici e di artigianato piemontese che si snodano attraverso l’antico borgo.

Asti – Fiera Nazionale del Tartufo, 19-20 novembre – Una grande e storica fiera, con la mostra mercato, show cooking, momenti di approfondimento e Wine tasting organizzati dal Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato e dal Consorzio dell’Asti DOCG.

Canelli (AT) – Fiera Reginale del Tartufo, 20 novembre – Uno dei più importanti appuntamenti enogastronomici della zona con bancarelle di prodotti enogastronomici particolarmente rappresentativi. All’interno del cortile dell’Enoteca, contemporaneamente alla mostra mercato tartufo, verrà ricreato un momento di promozione eno-gastronomica comprendente piatti del territorio a base di tartufo bianco abbinati a vini dei produttori dell’Enoteca Di Canelli, e allestimenti vari stand dedicati ai Consorzi del territorio.

San Sebastiano Curone (AL) – Fiera Nazionale del Tartufo bianco e nero, 20 e 27 novembre – L’intento perseguito ormai da 39 anni è quello di una manifestazione volta a far conoscere la produzione di tartufi bianchi e neri delle Terre del Giarolo, tartufi di qualità sicuramente pari se non migliore di quelli di altre zone più “titolate”. In occasione di questa 39° edizione, inoltre, dal 20 al 27 novembre verrà inaugurata nei locali dell’Archivio Pittor Giani la mostra “Felice Giani 200 Anteprima” che desidera proporre un’anticipazione delle importanti manifestazioni che nel 2023 celebreranno l’anniversario dei 200 anni dalla morte del pittore neoclassico nativo di San Sebastiano che fu protagonista assoluto della cultura di fine ‘700 ed inizi ‘800. Si potranno ammirare documenti ed opere originali di Giani, Appiani, Batoni, Camuccini, Dellera, Duranti, Galliari, Migliara, Palagi, Sabatelli ed altri ed un video che permetterà la visione in anteprima del prezioso “Album da Faenza a Marradi” in mostra nel 2023.

Montegrosso d’Asti (AT) – Fiera Nazionale del Tartufo, 26-27 novembre – Degustazioni guidate di vini locali, esposizione e premiazione dei migliori tartufi del territorio e il mercato dei prodotti tipici, con l’accompagnamento musicale.

Castelnuovo Don Bosco (AT) – Fiera Regionale del Tartufo, 27 novembre – Insieme alla Fiera di Sant’Andrea, Castelnuovo Don Bosco festeggia il tartufo e i suoi cercatori, i trifulau, con la trentaduesima edizione della sua Fiera del Tartufo, con stand enogastronomici e spettacoli.

Acqui Terme (AL) – Acqui e Sapori, 26 e 27 novembre – Ritorna ad Acqui Terme la Mostra Regionale del Tartufo, Acqui & Sapori, che quest’anno si svolgerà presso il Centro Congressi. La città termale si trasformerà in un’importante vetrina del gusto, dando il via alla storica manifestazione dedicata al tartufo e ai prodotti enogastronomici locali. Due giorni all’insegna dei sapori, in cui degustare un territorio unico e straordinario. Ingresso gratuito e tante attività che culmineranno domenica sera con la premiazione del tartufo più bello.

Cortazzone (AT) – Fiera del Tartufo Bianco del Monferrato, 4 dicembre – Una bella fiera che si svolge in questo piccolissimo borgo collinare dell’Alto Astigiano e che celebra con una mostra mercato i prodotti enogastronomici locali.