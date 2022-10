La seconda carica dello Stato va alla Destra italiana: Ignazio La Russa eletto Presidente del Senato

Più forte degli attriti interni in Forza Italia. Giorgia Meloni va avanti lanciando un segnale a coloro che hanno intenzioni “bellicose”. Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato. Il braccio destro di Giorgia Meloni è stato eletto dalla stragrande maggioranza dei senatori, con 116 voti. Si contano 66 schede bianche, due i voti per la Segre e due per Calderoli.

Diversi senatori di Forza Italia non hanno però risposto alla prima chiama per l’elezione del presidente del Senato manifestando “irritazione” per i metodi usati per comporre l’esecutivo. Gli azzurri, fuori dall’accordo sulla presidenza di Camera e Senato, si sentirebbero sotto rappresentati anche nella lista dei ministeri.

Silvio Berlusconi, ha visto in mattinata Giorgia Meloni alla Camera. A Palazzo Madama poi ha riunito i suoi. Tra i partecipanti al vertice Licia Ronzulli e l’ex presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Alla prima chiama il leader azzurro non ha risposto. Come lui Bernini, Craxi, Gasparri, la stessa Ronzulli e altri big forzisti. È un modo per contarsi e pesarsi. Subito dopo Berlusconi ha avuto uno scambio con Salvini all’interno dell’Aula. Si sono aggiunti anche Francesco Paolo Sisto e la Casellati, Gianfranco Micciché e il capogruppo uscente di FdI Luca Ciriani.

Alla seconda chiamata il Cavaliere è entrato per esprimere la sua preferenza. Non hanno fatto lo stesso gli altri senatori di Forza Italia che non hanno risposto all’appello della presidente Segre. Tentativo fallito! Alla Destra italiana va la seconda carica dello Stato.