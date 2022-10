Come ottenere facilmente più follower su Instagram (2022)

Instagram ha 1,2 miliardi di utenti attivi nel 2022 ed è ancora in crescita. La piattaforma di social networking si concentra su immagini e video ed è diventata un luogo più competitivo per far sentire la tua voce e ottenere i follower necessari per far crescere la tua attività, mostrare il tuo marchio o condividere la tua causa.

Alcuni utenti di Instagram cercano anche più follower per trovare persone che la pensano allo stesso modo che condividono interessi simili e non sono necessariamente alla ricerca di una crescita aziendale. Prepara la tua app Instagram e alcune idee creative e noi possiamo aiutarti a connetterti con il tuo pubblico utilizzando alcune delle nuove funzionalità di Instagram.

Discutiamo anche di alcuni semplici metodi per stabilire connessioni e renderti più facile da trovare. Sebbene tu possa comprare follower Instagram, in questa guida discuteremo i modi gratuiti per far crescere il tuo pubblico su Instagram.

1. Utilizzo di Instagram Reels

Immagina di poter realizzare uno spot pubblicitario su te stesso o sul tuo marchio affinché tutti su Instagram lo vedano. Instagram ha recentemente introdotto una nuova funzionalità che offre agli utenti la possibilità di condividere video fino a 30 secondi con musica utilizzando la libreria musicale di Instagram.

La funzione Reels si trova in primo piano nell’app mobile come pulsante centrale e attirerà sicuramente l’attenzione dei nuovi utenti. Tutti gli utenti vedono Reels, non solo i tuoi follower esistenti. Mostrando i tuoi Reels a tutti gli utenti, Reels offre la possibilità di diventare virale rapidamente utilizzando la tua creatività e la musica esistente.

Crea qualcosa di accattivante e unico e ti ritroverai davanti agli occhi di persone che potrebbero presto essere i tuoi follower.

2. Crea la tua serie IGTV

Realizzare una serie TV su Instagram ti consente di ottenere nuovi follower creando una serie per i tuoi follower. Sempre più persone si affidano attualmente a piattaforme di social media come Instagram per l’intrattenimento durante i recenti blocchi.

Fornire una serie di video su qualcosa a cui tieni dà agli utenti di IG un motivo per seguirti. I video guadagnano anche più coinvolgimento su Instagram e probabilmente porteranno nuovi follower sul tuo profilo.

Idee

Si potrebbe realizzare una serie di cucina o di moda, mostrando le proprie abilità su come fare e cuocere la pasta, o creare una serie di video per replicare l’outfit della propria celebrità preferita utilizzando marchi più frugali.

Vuoi educare i follower sul vino? Fai una serie di prove del gusto e condividi la tua conoscenza di vigneti, datteri e uva. Le possibilità sono infinite e dipendono dalla tua immaginazione.

IGTV è anche molto facile da trovare con il tuo profilo con la sua scheda Instagram TV. I tuoi utenti troveranno facilmente nuovi contenuti dal tuo canale IGTV.

3. Sii inclusivo e diversificato

Includere tutti su Instagram è molto utile e facile. Alcuni utenti hanno disabilità uditive e visive. Facebook segnala inoltre che l’85% dei contenuti video e audio viene riprodotto in modalità silenziosa. Sottotitoli automaticamente i tuoi video in IGTV: offrono 16 lingue!

È più probabile che gli utenti guardino un video quando possono scansionare i tuoi sottotitoli con gli occhi, soprattutto se sono sul posto di lavoro o altrimenti non vogliono interrompere il silenzio degli altri. È anche importante parlare chiaramente in modo che le didascalie siano chiare e comprensibili. La tua voce non deve sempre essere letteralmente ascoltata, puoi assicurarti che sia almeno letta!

Apportare queste modifiche è un modo molto semplice e molto facile per includere persone che potrebbero aver avuto difficoltà ad accedere al tuo video in precedenza.

La diversità include anche difendere la tua opinione su un numero qualsiasi di cause sociali. Sostenere una causa in cui credi ti aiuta a connetterti con comunità simili e aumenta la fedeltà ai tuoi marchi semplicemente facendo conoscere alle persone le tue opinioni su argomenti sociali.

4. Lavora con i micro influencer

Alcuni dei tuoi influencer preferiti hanno milioni di follower. Inoltre, non hanno molti incentivi per aiutarti a promuoverti e hanno meno probabilità di interagire.

I micro influencer sono persone con da 10.000 a 100.000 follower e spesso offrono un coinvolgimento migliore rispetto agli influencer più grandi. I micro influencer spesso offrono interessi specifici e impiegano più tempo per interagire con entrambi e portare il proprio pubblico che può seguire il tuo.

Chiedi di condividere un post che interessi sia i tuoi utenti che i loro, quindi approfitta del coinvolgimento più significativo offerto da un micro influencer che non sta cercando di stare al passo con milioni di follower.

In poche parole, hai maggiori possibilità di connetterti con più micro influencer rispetto a influencer molto più grandi e spesso discutono di argomenti simili, le loro connessioni possono fornirti più follower.

5. Promuovi i contenuti di Instagram su altre piattaforme

Alcuni dei tuoi social network si connettono e possono essere utilizzati per ottenere più follower su Instagram. Creare account con le reti TikTok e Pinterest popolari e in continua crescita può portare a più follower.

TikTok e Pinterest semplificano la connessione del tuo account Instagram per trovare persone che la pensano allo stesso modo su più social network e far crescere il tuo pubblico. Usa i post all’interno di TikTok e Pinterest per stuzzicare contenuti esclusivi e altrimenti speciali sulla tua pagina Instagram.

Instagram offre modi chiari per trovare più follower utilizzando brevi video per portare a relazioni a lungo termine con gli utenti. Prepara fotocamera e telefono, segui i nostri suggerimenti e preparati a connetterti con i tuoi nuovi follower.