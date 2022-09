I nuovi trend a Tutto Sposi Firenze: dal 30 settembre al 2 ottobre alla Fortezza da Basso

Abiti minimal chic per la sposa, bomboniere green, gioielli con impressi le impronte digitali degli sposi e un bagno chimico di lusso per cerimonie open air. Sono alcune novità che si potranno trovare a Tutto Sposi Firenze, la più importante fiera del settore dell’Italia centro-settentrionale, in programma dal 30 settembre al 2 ottobre alla Fortezza da Basso, al padiglione Cavaniglia. La manifestazione si riconferma, per il 29esimo anno, come una vetrina privilegiata per le aziende del settore wedding oltre che un appuntamento da non perdere per le coppie di futuri sposi, che potranno trovare atelier di abiti da matrimonio, agenzie di viaggio, fioristi, fotografi, bomboniere, catering e ricevimento, ristoranti, location, noleggio auto, inviti e partecipazioni e wedding planner per rendere le loro nozze indimenticabili.

Il look per lei punta su abiti corti che lasciano intravedere le gambe, tailleur pantalone o jumpsuit, gonne e maniche removibili, scollature profonde e corpetti, tessuti leggerissimi e con giochi di trasparenze, micro balze, spacci, fiocchi e decorazioni in 3D. Per lui invece abiti classici. Durante l’evento, il 2 ottobre (ore 18), Petrelli Uomo presenterà con un fashion show in anteprima la nuova collezione 2023, alla presenza di celebrità. Saranno presenti atelier di abiti sartoriali da sposo, da sposa e per cerimonia, ma non mancheranno i grandi brand.

Per le bomboniere la scelta ricade su oggetti in argento, profumi per l’ambiente personalizzati o giardini “sottovuoto” in bottiglie di vetro. Novità tra i gioielli sono quelli che portano impresse le impronte digitali degli sposi e sono realizzati da loro stessi, manipolando una cera plastica che poi viene usata come calco per i preziosi.

Per le location sono sempre apprezzate le ville e gli agriturismi, ma la nuova tendenza sono i banchetti nei palazzi storici. Per la luna di miele si torna a viaggiare in tutto il mondo, anche in crociera.

L’inaugurazione di Tutto Sposi Firenze 2022 si terrà il 30 settembre alle 17. “Torniamo finalmente al format originale, dopo un’edizione 2020 on line e una 2021 in presenza ma in versione ridotta causa pandemia” affermano Laora Mecaj e Roberto Giustini organizzatori della fiera. “Tutto Sposi 22 è il punto di riferimento e di ripartenza per le aziende del settore e del comparto wedding, ma segna anche l’inizio di una nuova normalità per i visitatori”.

“La Toscana si conferma una delle mete preferite al mondo per le nozze, la pandemia ha dato un duro colpo al settore ma ora tutto il comparto è in ripresa e questa fiera lo dimostra: è un segnale di rilancio per il futuro del settore e per il nostro territorio” commenta Eugenio Giani presidente della Regione Toscana. “Tutto Sposi è la fiera per eccellenza del mondo dei matrimoni a Firenze, ed è una manifestazione che ho sempre seguito fin dalla sua nascita”.

“Continua il trend positivo del numero di matrimoni a Firenze – afferma l’assessore all’Anagrafe del Comune di Firenze Titta Meucci -, che nei primi otto mesi dell’anno ha superato il dato dello stesso periodo dell’anno scorso attestandosi a 586 tra riti civili e religiosi. Un settore che aveva vissuto una forte crisi nel periodo della pandemia e che oggi è in crescita, con benefici per tutta l’economia del territorio. Un comparto molto legato all’artigianalità ma anche all’innovazione in tutti gli aspetti dell’organizzazione e che vede Firenze sempre in vetta alle preferenze degli sposi con le sue numerosissime e bellissime proposte di sale monumentali e giardini storici”.

“Il settore fieristico vanta anche questa importante kermesse sui matrimoni, che dopo gli anni difficili del Covid sono in ripresa e sono tornati ad essere un punto strategico dell’economia cittadina. Siamo molto felici che questa importante rassegna si svolga a Firenze – dichiara l’assessore alle attività produttive e al commercio del Comune Federico Gianassi.

Per l’edizione 2022 viene lanciato il contest “Mi vuoi sposare?”: le coppie prossime alle nozze potranno raccontare con un form on line (https://tuttosposifirenze.it/mi-vuoi-sposare/) dove e quando è stata fatta la proposta di matrimonio, allegando una foto del momento; alcune delle foto inviate verranno pubblicate sui canali social della fiera, i tre scatti vincitori saranno omaggiati con un gift box.