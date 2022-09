Vimar Arkè, scegli solo il meglio in fase di ristrutturazione: i prodotti

Ristrutturare una casa può essere molto emozionante, soprattutto quando si tratta di sventrare e rinnovare tutto ciò che si vede. Tuttavia, il processo di ristrutturazione di una casa non è sempre facile o conveniente. Ad esempio, il costo della ristrutturazione di un’abitazione più vecchia per soddisfare gli standard moderni in materia di cablaggio e impianto idraulico può essere superiore a quanto ci si aspetta. In questo articolo vogliamo parlarvi delle placche elettriche Vimar Arkè, delle potenzialità del bonus impianti elettrici per la ristrutturazione e di come scegliere le placche per il nuovo impianto elettrico con l’aiuto di ElettroClick.

Ristrutturare l’impianto elettrico sfruttando i bonus

Dal 1° gennaio 2022 sarà possibile beneficiare di un bonus per la ristrutturazione dell’impianto elettrico. Vediamo quali sono i requisiti necessari e quanto costa rifare impianto elettrico. Il bonus è riconosciuto a chiunque effettui lavori di ristrutturazione dell’impianto elettrico domestico, con un tetto massimo di spesa. I lavori devono essere eseguiti da un professionista abilitato e devono rispettare alcune condizioni: in particolare, l’installazione nuova o la sostituzione dell’impianto elettrico deve essere conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza e deve apportare benefici a livello di consumi e classe energetica.

Il bonus impianti elettrici è un incentivo previsto dalla nuova Legge di Bilancio che consente di detrarre dalle tasse il 50% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia. Il bonus può essere richiesto per la realizzazione di interventi su impianti esistenti, ossia già collegati alla rete elettrica, oppure su impianti da realizzare ex novo.

Ristrutturazione impianto elettrico: come scegliere placche ed interruttori

Quando si deve scegliere un interruttore, bisogna tenere in considerazione diversi fattori: tipo di presa, potenza e numero di prese. Prima di tutto, è necessario conoscere il voltaggio della propria casa e scegliere gli interruttori con un voltaggio adeguato. Inoltre, è importante valutare la potenza necessaria per gli apparecchi elettrici che si intendono utilizzare. Infine, bisogna controllare il numero delle prese presenti sull’interruttore.

La placca è la copertura decorativa di un dispositivo elettrico, come un interruttore; l’interruttore è un dispositivo che completa un circuito elettrico. Le placche elettriche sono disponibili in diversi materiali, ma quelle più comuni sono in plastica o in metallo. In commercio è possibile trovare anche modelli in vetro o in legno, ma questi ultimi sono meno diffusi. Le placche in plastica sono le più economiche e quindi ideali se non volete spendere molto, ma sono meno resistenti rispetto alle altre. Le placche in metallo invece sono più costose, ma anche molto più resistenti e quindi ideali se avete intenzione di utilizzarle per anni.

Vimar Arkè: le placche elettriche su ElettroClick

State provvedendo ad una sostituzione del vecchio impianto elettrico? Desiderate rinnovare il design di prese ed interruttori? Le soluzioni firmate Vimar Arkè vendute da ElettroClick sono sicuramente una delle opzioni migliori. Oltre ad avere una qualità made in Italy che le contraddistingue, hanno un design moderno e accattivante che ben si adatta ai diversi stili di arredamento.

In vendita Vimar Arkè mette a disposizione la linea Classic che si contraddistingue per un design rettangolare e lineare, ideale per qualsiasi tipologia di casa; troviamo poi la gamma Fit decisamente più moderna e con finish molto particolari ed infine la linea Round per chi cerca un design più morbido e bombato. Altrettanto ampia è la linea di modelli colorati disponibili tinta unita, bicolor o con varianti metal per un look ancora più moderno. Un motivo in più per scegliere i prodotti Vimar Arkè su ElettroClick? Si tratta di prese ed interruttori wireless, questo significa che possono essere gestiti in modo smart tramite smartphone, accendendo e spegnendo la luce semplicemente con un clic. Visitate ElettroClick e scegliete i prodotti Vimar Arkè per la ristrutturazione dell’impianto elettrico.