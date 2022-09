Soluzioni e strategie utili per combattere lo stress

Lo stress può essere definito come una risposta fisica, emotiva o comportamentale ad un evento o ad una situazione percepiti come minacciosi o impegnativi da affrontare. È normale che le persone provino un po’ di stress nella loro vita, ma quando questa condizione diventa opprimente o cronica, può portare a problemi di salute oltre che sociali. In questo articolo, dunque, discuteremo alcune soluzioni e strategie di base per combattere questo stato psicofisico negativo.

Magnesio, vitamina B e Omega-3 contro lo stress

Il magnesio può essere considerato come uno dei rimedi naturali più efficaci contro lo stress, in quanto è in grado di intervenire direttamente sul sistema nervoso, riducendo l’ansia e favorendo il rilassamento.

Inoltre il minerale in questione ha un effetto benefico sul sonno, altro elemento fondamentale nella lotta allo stress, e può garantire svariati benefici, come si legge in questa guida sulle proprietà del magnesio. Anche la vitamina B è molto efficace nel contrastare gli effetti negativi dello stress sul nostro organismo. Questo gruppo vitaminico, infatti, è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema nervoso e la sua mancanza può scatenare ansia, irritabilità e persino depressione.

Infine, anche gli acidi grassi Omega-3 sono un rimedio naturale efficace per la riduzione dei livelli di stress. Questi nutrienti sono essenziali per la salute del cervello e, in particolare, contribuiscono a mantenere la mente calma e concentrata.

Fare sport con regolarità

L’esercizio fisico è una delle migliori soluzioni per ridurre lo stress. Ha anche altri vantaggi come il miglioramento dell’umore, l’aumento dei livelli di energia e il miglioramento del sonno. Inoltre, è bene specificare che non è necessario diventare degli atleti o correre una maratona: bastano circa 30 minuti di passeggiata al giorno, per ottenere risultati positivi a lungo termine. Infine, l’attività sportiva è più efficace contro ansia e stress se viene svolta all’aria aperta.

Prevenire il burn-out

Il modo migliore per prevenire lo stress è, ovviamente, cercare di non farsi sopraffare dagli impegni lavorativi o di studio. Dato che questo non è sempre possibile, è importante imparare a gestire meglio il proprio tempo e le proprie energie, evitando di lavorare troppo e concedendosi delle pause quando necessario. Le passeggiate rappresentano ancora una volta una più che valida soluzione per la prevenzione dello stress, così come gli hobby creativi e la meditazione mindfulness.

Stabilire obiettivi realistici

Se ci si impegna costantemente per raggiungere obiettivi complessi, non c’è da meravigliarsi se lo stress prima o poi prende il sopravvento. Imparare a fissare obiettivi realistici può aiutare a ridurre significativamente i livelli di stress, dato che il raggiungimento di un risultato infonde fiducia e autostima. Il segreto, dunque, è procedere a piccoli passi fissando degli obiettivi minori e facilmente raggiungibili nel breve o medio periodo.

Connettersi con amici e familiari

Trascorrere del tempo con i propri cari è uno dei modi migliori per ridurre lo stress e godersi la vita. Bisogna dunque ritagliarsi del tempo per il classico caffè, le serate al cinema, le passeggiate nel parco o qualsiasi altra attività da svolgere in compagnia degli amici o dei propri parenti.