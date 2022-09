Kit cortesia per hotel: il successo dei kit cortesia biodegradabili

In questo periodo sono molto richiesti i kit di cortesia per hotel biodegradabili. Tale fenomeno si inserisce nella progressiva sensibilizzazione circa dinamiche green, di una sempre più diffusa attenzione per le questioni ambientali. Ne parliamo qui, fornendo una definizione chiara e inequivocabile di kit cortesia biodegradabili per hotel, spiegando come si inseriscono nelle consuete attività di ricezione turistica, offrendo qualche consiglio per individuare il fornitore più adatto alle proprie esigenze.

Cosa sono i kit di cortesia per hotel biodegradabili

I kit di cortesia per hotel rappresentano un must per le strutture alberghiere di ogni ordine e grado. Sono dei veri e propri set di benvenuto, uno strumento per manifestare accoglienza. Sono radicate nella cultura degli hotel a tal punto da essere dati per scontati. I clienti semplicemente se li aspettano, e quindi manifestano una certa delusione quando non li trovano. Dunque, che un hotel, o anche solo un Bed and Breakfast un minimo avveduto, debba dotarsi di kit di cortesia è fuori discussione.

Nei kit di cortesia si trova tutto il necessario per “mettersi” comodi, per liberarsi definitivamente dalla fatica del viaggio. Dunque saponi, detergenti, spazzolini, dentifrici e altri accessori per l’igiene personale e per il relax..

Fin qui, tutto chiaro. Ma… Cosa sono i kit di cortesia per hotel biodegradabili? Beh, sono esattamente ciò che il nome suggerisce: accessori omaggio, pensati per il relax e l’igiene dei clienti, ma realizzati con materiali naturali, che si biodegradano.

Nella maggior parte dei casi sono realizzati in bioplastica, che replica le caratteristiche e la versatilità della plastica propriamente detta, in primis la leggerezza. Alcuni però sono realizzati con la canapa, da cui si ricava un tessuto soffice e resistente. Altri ancora con l’amido di mais, che sostituisce le sostanze più malleabili.

Perché vanno per la maggiore e perché sono utili

Alcuni considerano i kit di cortesia per hotel biodegradabili come una semplice moda, come una misura di green washing, espressione che designa quelle “tecniche” che permettono di apparire come ambientalisti, mentre nella realtà si perseguono ben altri fini. In realtà, non stiamo parlando solo di una moda, bensì della declinazione di una rinnovata sensibilità ambientalista.

Offrire kit biodegradabili, del resto, significa realmente far bene all’ambiente. O, per meglio dire, aggiungere il proprio tassello alla salvaguardia del pianeta. Non fosse che per un semplice fatto: se gli accessori sono biodegradabili, non producono rifiuti complessi. Anzi, possono fungere da risorsa compostabile.

La diffusione dei kit biodegradabili si inserisce sul solco tracciato dagli hotel ecologici, strutture che cercano di convertire processi e forniture in senso ecologista. Gli hotel ecologici veri e propri, tra le altre cose, si caratterizzano per i bassi consumi in quanto ristrutturati per aumentare l’efficienza energetica. Puntano a un turismo di qualità, più che di quantità, in modo da ridurre la pressione antropica sul territorio.

In questo contesto, acquistare kit biodegradabili potrebbe essere considerato come il primo passo per la riconversione in senso ecologico della propria struttura. Si tratta comunque di una scelta di campo, niente affatto fino a se stessa.

Tra l’altro, si ottengono i classici due piccioni con una fava. La struttura diventa “green” e quindi è in grado di attirare quella fetta di clienti/turisti pienamente consapevoli dell’importanza delle tematiche ambientaliste.

Da chi rifornirsi

Alcuni scettici potrebbero obiettare che i kit di cortesia performino peggio dei kit tradizionali. Si tratta di un falso mito, che nasce a sua volta da un pregiudizio, ovvero quello secondo cui le varianti green di un qualsiasi oggetto o strumento rappresentano sempre una brutta copia della variante originale. In realtà, i kit di cortesia per hotel biodegradabili possono esprimere una qualità eccellente, sia in termini estetici che funzionali.

A patto, ovviamente, di fare affidamento alle realtà più adatte. Tra queste spicca FAS Italia, un e-commerce specializzato nelle forniture alberghiere che ormai da molto tempo organizza una linea di accessori di benvenuto biodegradabili, ai quali si affiancano una serie di articoli a risparmio energetico e per la gestione della raccolta differenziata negli hotel.

L’offerta è molto ampia e varia, oltre che di qualità. I materiali più frequentemente chiamati in causa sono le bioplastiche, che dall’esterno sono indistinguibili dalle plastiche tradizionali, ma che sono pienamente compostabili. Sullo sfondo, un servizio di consegna rapido e comodo, nonché una politica dei prezzi che si pone dalla parte del cliente.