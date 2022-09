“Io non posso entrare” : Carmine Faraco dedica un brano alla tutela degli animali

Si intitola “Io non posso entrare” il brano di Carmine Faraco dedicato alla tutela e salvaguardia degli animali. Un brano rock ed emozionante, diffuso dai principali network radiofonici italiani, che solamente alla fine e a sorpresa svela la protagonista della storia: non è una bella donna salvata dalla strada come potrebbe sembrare inizialmente ma è una gattina abbandonata in autostrada salvata da un’anima nobile.

Un testo che esalta la grande sensibilità posseduta dagli animali domestici, il loro amore incondizionato per le persone, la loro lealtà spesso più sincera di quella degli esseri umani. Valori che rendono gli amici a quattro zampe quasi più “umani” dell’uomo, sempre più lontano a sua volta dai quei valori propri dell’umanità.

“Gli animali non meritano di essere abbandonati – afferma Faraco – e quando vengono salvati diventano inseparabili e fedelissimi amici che dovrebbero poter entrare ovunque, come un membro della propria famiglia. A tutti piace umanizzare i piccoli animali domestici ma in realtà sono loro che ci rendono più umani”. Carmine Faraco è un personaggio noto di film e di trasmissioni famose come “Colorado” (il suo tormentone era quello dell’“uomo dei pecchè“), da sempre amante del rock e da qualche anno anche dedito alla scrittura: “Figlio di un rock” è il suo libro umoristico e autobiografico. “Io non posso entrare” commuove ed entra nel cuore dell’ascoltatore, grazie a un rock non irriverente ma ricco di stimoli e di messaggi positivi.