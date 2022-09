Catania SSD, ASD San Luca 1961, proposto orario posticipato alle 20,30

L’Ufficio Stampa del Catania SSD ci informa: “il Catania SSD, ringrazia ASD San Luca 1961, per aver accolto la richiesta di posticipare l’orario del match in programma mercoledì 28 settembre allo stadio “Angelo Massimino”, gara valevole per la seconda giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23.

Per garantire al maggior numero di appassionati e dare la possibilità di assistere all’incontro infrasettimanale, è stata inoltrata alla Lega Nazionale Dilettanti, la proposta, congiunta, di programmare il fischio d’inizio per le ore 20.30.