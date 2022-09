Inglese? Non scordiamolo mai!

Vi capita mai di ripensare, magari con un po’ di nostalgia e qualche rimpianto, ai tempo della scuola passati tra banchi di legno, ore infinite di lezioni su lezioni e chili su chili di libri da studiare? Sicuramente sì, a volte capita perfino di tornare a sognare quelle ore, ma quali sono le materie sulle quali avreste voluto fare di meglio?

C’è chi dirà matematica, altri filosofia, altri ancora diritto, ma è molto probabile che fra i “tarli” degli studenti italiani di qualche tempo fa, oggi per fortuna si sono fatti molti passi avanti in tale direzione, vi sia lo studio della cosiddetta “Lingua d’Albione”.

L’inglese è infatti una delle materie base per l’educazione dei cittadini del futuro poiché, grazie ad essa, potranno viaggiare, studiare e lavorare più tranquillamente in più o meno tutte le parti del mondo. Esatto è proprio perché è così importante saperlo bene che molte volte gli insegnanti, o i vostri parenti, vi hanno invitato più volte al suo studio.

Ora però cerchiamo di tornare ai giorni nostri ed analizziamo la situazione. Il tempo è passato per tutti quelli che una volta erano studenti, la scuola è finita, probabilmente anche l’università ha subito la stessa sorte, ed oggi si deve pensare ad altre cose come il lavoro, la casa e la famiglia. Eppure, anche in questi casi, dovete sapere che potete sempre e comunque recuperare l’inglese perduto!

Ma da dove è meglio partire? Sicuramente nella vostra città ci possono essere tanti insegnanti privati che danno ripetizioni, le scuole di lingue più disparate, corsi per tutti i gusti e così via. Purtroppo ci sono diversi problemi, oltre ai costi, e consistono nel tempo che non è mai fatto su misura per le esigenze del “novello” studente e sulle certificazioni linguistiche che spesso vengono affrontate come opzionali.

Una volta arrivati a questo punto una buona mossa sarebbe quella di iscriversi ad un corso inglese B2 online per ritornare subito in sella con un ottimo livello di inglese e, soprattutto, farselo certificare ufficialmente presso il vostro posto di lavoro ed anche su LinkedIn. Magari questo corso potrebbe portarvi verso nuovi orizzonti o interessanti sbocchi lavorativi futuri! Chi lo sa, ma è sempre meglio darsela questa possibilità non siete d’accordo anche voi?

Con questo livello approfondito di inglese, il quarto nel Quadro Comune di Riferimento, sarà dunque possibile affrontare le conversazioni quotidiane al meglio, comprendere bene anche i testi più complessi come libri, saggi ed articoli, ma soprattutto avere una pronuncia ed una grammatica sempre impeccabili e mai traballanti.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, siano essi di lavoro, in vista di un viaggio all’estero, per piacere personale e chi più ne ha più ne metta, si potrà dunque approfittare delle lezioni di gruppo e singole, di quelle di conversazione e, soprattutto, degli esercizi interattivi per fare un po’ di pratica non appena si ha del tempo da dedicarci.

Tutto quello che vi servirà sarà soltanto una buona connessione, un dispositivo dal quale seguire le lezioni, un paio di cuffie e poi il resto sta a voi!