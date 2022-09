Perugia. Piano strade: la situazione delle bitumature

In una nota stampa il Comune di Perugia informa sulla prosecuzione del piano delle riqualificazioni stradali 2021-2022. “Nel 2020 e 2021 le risorse sono salite a 3 milioni l’anno (6 in totale), mentre nel 2022 si è raggiunta la cifra record di 5 milioni, a conferma dell’impegno del Comune sul tema” si legge. “Agli interventi appaltati, poi, dovranno sommarsi i ripristini da parte delle società che hanno operato scavi per i sottoservizi (acqua, energia elettrica, fibra, ecc.) oltre agli interventi a cura del cantiere comunale”.

Ecco la situazione degli interventi.

Allo stato attuale è terminata la bitumatura di via Silvio Pellico, Corso Cavour e via Corelli (zona San Sisto) mentre proseguono i lavori su via Settevalli, che interessano circa 2,7 km con la ricostituzione completa del corpo stradale dalla rotatoria del Grifo a quella di Ponte della Pietra compresa la rotatoria intorno al Todis. Altro intervento importante in fase finale è quello su strada Trasimeno Ovest nel tratto compreso dal sottopassaggio vicino allo stadio Curi, lungo via Firenze e fino ad Olmo.

Sono invece in partenza i lavori in Via del Conservificio mentre per Via Benucci, via Borgioni, via della Valtiera, Strada dei Loggi, via Pievaiola, Perugia – Ponte Valleceppi, via Gregorovius, l’Amministrazione informa che la gara è in corso ed i lavori saranno in partenza nel mese di ottobre.