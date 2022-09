Il maltempo devasta le Marche: morti e danni ingenti

Bollettino di guerra nelle Marche. Il maltempo ha devastato la Regione. Drammatico il bilancio: 7 morti e 3 dispersi in provincia di Ancona (4 vittime vittime a Ostra, una a Senigallia, una a Trecastelli e una a Barbara, dove ci sono ancora tre dispersi). Ancora isolato il Comune di Cantiano, paese di poco più di 2 mila abitanti in provincia di Pesaro e Urbino, dove le forti piogge hanno trasformato le strade in torrenti e trascinato via auto. A Senigallia esondato il Misa. C’è anche un bambino di 8 anni tra i dispersi a Barbara. Il piccolo era con la mamma in auto che è rimasta bloccata dall’acqua. La donna sarebbe riuscita a lasciare l’auto con il figlio in braccio ma sarebbe poi stata travolta. I pompieri l’hanno soccorsa e salvata nella notte ma al momento del bambino non c’è traccia.

Nella provincia di Ancona – spiega il responsabile delle emergenze del dipartimento della protezione civile Luigi d’Angelo – si sono abbattuti “400 millimetri di pioggia in due, tre ore”, la metà di quello che piove in un anno nella Regione. Il maltempo che ha colpito l’entroterra di Senigallia ha trascinato a valle lungo il fiume Misa “parecchi tronchi di alberi e piante che hanno ostruito il ponte Garibaldi, lì il fiume è esondato sul lato destro”, ha detto il direttore della protezione civile regionale delle Marche Stefano Stefoni. “Ci sono esondazioni anche nella zona di Bettolelle e vicino al ponte 2 giugno, che è anch’esso pieno di legna”. I vigili del fuoco hanno messo in salvo alcune persone, tra cui anziani, con gommoni da rafting. Nel centro di Senigallia si segnalano anche blackout.

Alcune zone (il centro storico, Bettolelle, Molino Marazzana) del centro abitato sono invase dal fango. Nella serata di giovedì è stato evacuato il ristorante dello chef stellato Uliassi, nella zona del porto. Il Comune di Senigallia ha aperto un centro di accoglienza nel centro vescovile. L’Ente ha invitato la popolazione a “portarsi ai piani alti” e a “non uscire da casa”. I vigili del fuoco hanno recuperato nella frazione di Bettolelle il corpo di un uomo travolto dall’acqua mentre era a bordo della sua auto. Salvo, invece, un altro, che i vigili del fuoco hanno soccorso su un albero.

A Cantiano è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di venerdì. Stessa cosa a Corinaldo, Arcevia, Sassoferrato, Serra De’ Conti e Senigallia dove il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, i servizi per l’infanzia 0-3 anni, centri diurni disabili, centro diurno alzheimer, centro pomeridiano germoglio e tutti gli impianti sportivi.