L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso: a breve dichiarerà fine pandemia

Una notizia funesta per Speranza è soci. La pandemia da Covid è finita. Dopo due anni e mezzo di restrizioni e disastri sia sanitari sia economici, l’Italia dovrà prendere atto che il covid entrato nella fase di convidenza. Il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha affermato che “la scorsa settimana, il numero di decessi settimanali è sceso al minimo da marzo 2020”. L’Oms non si sbilancia ma di fatto ha deciso che a breve dichiarerà il fine pandemia. “Non siamo mai stati in una posizione migliore per porre fine alla pandemia”.

“Non ci siamo ancora, ma la fine è a portata di mano” ha ammesso. “Una maratoneta però non si ferma quando vede il traguardo. Corre più forte, con tutta l’energia che le resta. Anche noi dobbiamo farlo. Possiamo vedere il traguardo. Siamo in una posizione vincente. Ma ora è il momento peggiore per smettere di correre”.