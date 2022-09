Che cos’è la patente NCC e che cosa serve per ottenerla

La patente NCC rappresenta una delle licenze di guida più desiderate, grazie a cui è possibile convertire il piacere di guidare in una vera e propria professione, per di più redditizia. Ne abbiamo parlato con il team di Ncc.it, che permette di chiamare un NCC a Milano in qualunque momento e per qualunque esigenza.

Che cos’è il servizio di NCC?

NCC è una sigla che sta per noleggio con conducente; è un’attività di trasporto che viene eseguita su richiesta del cliente, il quale fa riferimento alla sede operativa della ditta che propone il noleggio per richiedere il trasporto a viaggio o a tempo. Occorre sapere, però, che per questa attività serve un’autorizzazione, e il numero di licenze è limitato. La più importante differenza tra un taxi e una vettura adibita a noleggio con conducente sta nel fatto che la seconda non si trova in un luogo pubblico ma staziona in una rimessa. Inoltre, questi veicoli devono avere dei simboli di riconoscimento: sia sul lunotto posteriore che all’interno del parabrezza ci deve essere un contrassegno che riporta la scritta “Noleggio”, mentre nella parte posteriore del mezzo deve essere mostrata una targa in metallo, che non può essere rimossa e che viene fornita direttamente dal Comune, con il numero di autorizzazione, lo stemma del Comune e la scritta “NCC”.

Quali sono le regole che devono essere rispettate da chi propone il servizio di noleggio con conducente?

Non è consentito sostare in parcheggi situati su suolo pubblico, mentre le auto devono stazionare in un luogo privato, che può essere al chiuso o a cielo aperto, delimitato in maniera appropriata e adeguato alla sosta dei veicoli di servizio. Le parti decidono liberamente le tariffe, ma è indispensabile che la richiesta del servizio venga eseguita presso la sede operativa.

Che requisiti devono essere rispettati per svolgere l’attività?

Chi vuole diventare autista di noleggio con conducente deve aver già compiuto 21 anni e non deve avere carichi pendenti che siano ostativi rispetto al rilascio della licenza, né aver riportato condanne penali. Inoltre, nei confronti del legale rappresentante o del titolare non devono esserci cause di sospensione, di decadenza o di divieto di esercizio dell’attività correlate all’articolo 10 della legge n. 575 del 31 maggio del 1965, la legge antimafia. Ancora, è necessario avere la cittadinanza italiana o di un Paese Ue, a condizione che si tratti di uno dei Paesi che hanno con lo Stato italiano condizione di reciprocità. Infine, l’ultimo requisito da rispettare consiste nel non aver trasferito nel corso dei 5 anni precedenti altra autorizzazione NCC.

E dal punto di vista professionale quali condizioni devono essere rispettate?

Ovviamente è necessario possedere la patente di categoria B; inoltre occorre disporre del Certificato abilitazione professionale di tipo KB ed essere iscritti al Ruolo dei conducenti servizi pubblici non di linea. Per ottenere tale iscrizione occorre superare un esame, ed è la Camera di Commercio a tenere l’albo. Per le società, il requisito di iscrizione al ruolo riguarda almeno una persona che abbia la qualifica di socio amministratore.

È vero che Ncc.it ha sviluppato anche un’app?

Proprio così: in questo modo abbiamo voluto sfidare i grandi del settore, tutti stranieri. La procedura di prenotazione di un veicolo attraverso l’app è quanto di più semplice si possa immaginare. È sufficiente scegliere la tratta e poi indicare quale veicolo si desidera. A quel punto rimane solo da digitare i dati personali e infine effettuare il pagamento, per il quale serve la carta di credito. In alternativa, comunque, si può prenotare attraverso il sito di Ncc.it.

Quali sono le prerogative di Ncc.it?

Il nostro è un servizio sicuro, comodo e veloce, ma soprattutto sempre ottimizzato in funzione dei desideri e delle necessità della clientela. Siamo sempre impegnati nel tentativo di migliorarci, e a questo scopo velocizziamo i sistemi di Ncc.it per offrire a chi ci sceglie un veicolo nel più breve tempo possibile. Siamo consapevoli, d’altra parte, di quanto sia noioso richiedere un preventivo e restare in attesa. Noi, invece, offriamo un preventivo immediato, sia tramite app che dal nostro sito. In ogni caso il nostro staff di supporto è sempre a disposizione per fornire risposte e informazioni.