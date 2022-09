Come svuotare la minipiscina in vista della stagione fredda

Le migliori piscine idromassaggio da esterno

Quest’estate chi aveva una minipiscina in giardino ne avrà sicuramente approfittato, per rinfrescarsi e rilassarsi un poco. Le minipiscine sono strutture stabili, da installare o all’interno o all’esterno della nostra abitazione.

Esistono sia minipiscine da esterno senza idromassaggio che dotate di idromassaggio. L’idromassaggio esercita un’azione benefica e rilassante sul nostro organismo, per questo molte minipiscine ne sono dotate.

Se vogliamo scegliere le migliori piscine idromassaggio da esterno, dovremo consultare i migliori siti web del settore, dove trovare una vasta scelta di piscine e minipiscine idromassaggio, sia da esterno che da interno. A differenza delle vasche idromassaggio, le minipiscine da esterno con idromassaggio sono strutture monoblocco che non devono essere svuotate periodicamente.

Sono infatti dotate di un sistema di filtrazione e depurazione dell’acqua, la quale avviene in modo continuo. Quindi l’acqua è purificata in automatico e rimessa in circolo. Vengono infatti dotate di generatore di ozono (ozonizzatore) che va ad abbattere la carica batterica che ogni giorno si accumula nell’acqua.

Infatti una minipiscina può venire svuotata ogni 5-6 mesi se l’acqua al suo interno viene trattata nel modo corretto. È importante però dotarla anche di una copertura quando non si fa il bagno, che possa tenere lontane le impurità dell’aria come foglie e insetti e faccia anche mantenere costante la temperatura interna.

Minipiscina da esterno riscaldata

Per quanto riguarda le operazioni di riempimento e svuotamento delle minipiscine da esterno con idromassaggio, si può riempire la vasca semplicemente con il tubo della canna dell’acqua che abbiamo in giardino.

Se abbiamo il collegamento con l’acqua calda possiamo anche riempirla direttamente di acqua tiepida. Altrimenti dovremmo attendere che l’acqua arrivi in temperatura grazie all’azione di un riscaldatore e di una pompa riscaldante.

Infatti ogni minipiscina da esterno viene riscaldata, e può raggiungere una data temperatura massima impostata di default sul riscaldatore. Questo permette di potere regolare da soli la temperatura dell’acqua, tramite un comodo telecomando in dotazione o un moderno display digitale installato a bordo piscina. Per quanto riguarda lo svuotamento, questo avviene tramite una pompa ad immersione o attraverso uno scarico a caduta che si trova su un lato della piscina.

Prezzi minipiscine da esterno

Non dobbiamo pensare che i prezzi delle minipiscine da esterno siano eccessivi. Infatti al giorno d’oggi troviamo moltissime minipiscine da esterno con idromassaggio che sono accessibili anche al grande pubblico.

Negli e commerce del settore troviamo numerosi modelli di vasche idromassaggio e minipiscine, da due fino a dieci o più posti, quindi con grandezza diversa e funzioni diverse. Ognuno quindi potrà trovare la piscina che meglio si adatta alle proprie esigenze e al proprio budget.

Il materiale con cui vengono realizzate le minipiscine oggi sono resina e poliuretano, che fanno mantenere costante la temperatura dell’acqua e permettono di ridurre anche i consumi. Per la pulizia della vasca dovremo utilizzare un detergente apposito per minipiscine, che non va ad alterare il ph dell’acqua e sicuro anche per tutti i materiali con cui viene realizzata la minipiscina. L’esterno viene realizzato in legno o pvc tinta legno, e non richiede una particolare manutenzione se non la normale pulizia.

Minipiscine da esterno economiche

Online possiamo trovare molte minipiscine da esterno economiche, che ci permettono di risparmiare sui prezzi delle minipiscine da esterno e di poter godere dei loro vantaggi. In particolare possiamo acquistare delle minipiscine da esterno con idromassaggio piccole, se in giardino non abbiamo molto spazio, magari a due o tre posti.

Anche se le dimensioni sono ridotte tuttavia le funzioni delle minipiscine sono esattamente uguali a quelle più grandi. infatti possono venire dotate di cromoterapia, aromaterapia, musica, telecomando a distanza, sedute ergonomiche, e tutti quei meccanismi automatici per la pulizia e l’igiene dell’acqua che mantengono purificata la nostra piscina.