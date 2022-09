Gesù Cristo svelato: Rivelazioni sull’esoterismo Cristiano e Cattolico

Da tempo oramai, la coscienza collettiva esige qualcosa di nuovo e vicino alla modernità dei tempi, che non sono più quelli dei miti e della fede cieca basata sui testi sacri, spesso poco credibili e privi di riscontri storici e scientifici. La Chiesa, ancorata ai propri dogmi e riluttante nel cedere conoscenza, ha perso gran parte del proprio mordente, ma nel frattempo su iosonolavia.it qualcosa di nuovo e molto interessante sta nascendo, o meglio, dopo oltre due millenni di un oscurantismo sta finalmente tornando alla luce.

Svelati 2000 anni di esoterismi, simbolismi, e ritualismi, che celano una verità patrimonio dell’umanità

Le rivelazioni, riguardano innanzitutto profonde verità sul Gesù storico e sul Cristo esoterico, che non sarebbero da preferire le une alle altre, ma piuttosto da accettare integralmente, quali verità del modo fisico, e verità di una dimensione squisitamente spirituale. Quest’ultima, non potendo essere facilmente compresa per ciò che è, sarebbe stata trasferita soltanto attraverso simboli e metafore, e dunque sotto forma di mito ripreso nei testi e nell’arte sacra. In buona sostanza, la gran parte dei racconti tramandati dalla religione, compresi quelli inerenti il cattolicesimo e Gesù Cristo, sarebbero stati inventati allo scopo di costituire delle metafore, che hanno tutte (o quasi) a che fare con dinamiche spirituali, e che attraverso il subconscio, avrebbero la capacità di arrivare all’Anima ed avvicinarci a Dio.

Questo nuovo e più moderno modo di intendere la religione, e la Parola di Gesù Cristo, non nega l’autenticità storica e non toglie nulla all’autorità spirituale del Messia del Cristianesimo; ma al contrario ne rinverdisce l’immagine, e ne potenzia l’ascendente nelle menti e nei cuori, di chi oramai non è più disposto a credere senza sapere. Finalmente, è arrivato il tempo in cui la spiritualità avverte il bisogno di interfacciarsi alla scienza, ed in cui la scienza sta imparando a comprendere la religione, interpretandone gli esoterismi e riconoscendo che uomini come Gesù Cristo, sapevano già tutto migliaia di anni prima degli scienziati.

La Parola di Gesù Cristo è al tempo stesso religione e scienza

Sono molte le Parole di Gesù Cristo che duemila anni or sono, hanno saputo anticipare i tempi sulle più moderne scoperte della fisica più tradizionale, e persino della moderna meccanica quantistica che proprio per quanto assomiglia alla religione, è stata immediatamente rinominata “la fisica di Dio”.

Gesù disse infatti: “Il regno di Dio è dentro di te è tutto intorno a te, non in templi di legno e pietra. Solleva una pietra ed io ci sarò, spezza un legno e mi troverai.”

Come è possibile in queste parole pronunciate più di 2000 anni fa, non ravvisare delle analogie con le più recenti scoperte della fisica subatomica? Gesù Cristo aveva ragione, uno è tutto e tutto è uno; nulla se indagato nell’infinitamente piccolo potrà mai apparire avulso dal suo contesto. Ogni cosa è parte integrante di un unico, infinito, ed eterno brodo elettromagnetico, all’interno del quale l’uomo è identificabile come contenuto e contenitore di un’unica verità, che non è soltanto fisica, e non è soltanto spirituale.

Come diceva Gesù Cristo, è necessario riunire anziché continuare a dividere

E’ arrivato il momento di smettere di parteggiare per la religione o per la scienza, accettandole entrambe e sposandone i contenuti, così da attingerne ogni potenzialità, senza dover rinunciare né all’una né all’altra. Finirla finalmente, di inciampare nell’errore di interpretare il mondo ed i suoi fenomeni, come puramente fisici, o puramente spirituali, e recuperare lo sprint necessario a procedere più veloci e sicuri nel nostro cammino.

L’esoterismo non è un inganno, ma un modo per raccontare le cose dello spirito utilizzando un sottile velo di metafore, che possa celarne le verità più profonde a chi non è ancora pronto a riceverle. Ad ognuno di noi oggi, sono dati fin troppi strumenti per decifrare ogni tipo di significato, ed agli uomini e le donne di buona volontà che riescono nell’impresa, appare sempre molto chiaro che nonostante siano trascorsi oltre duemila anni, le verità più profonde continuano ad albergare nei Gesti e nelle Parole di Gesù Cristo.