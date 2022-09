Briatico. Gennaro Melluso morto in un incidente a Parghelia

Tragedia della strada lungo la ex Statale 522 nel tratto tra Parghelia e Zambrone. In un sinistro stradale è morto Gennaro Melluso, 55 anni, agricoltore, residente a Briatico (Vibo Valentia), che si era in sella alla propria moto. Gennaro Melluso ha impattato con un’auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta nei pressi di una curva.

Lo scontro è stato fatale. I tentativi di rianimare il motociclista si sono rivelati inutili. Il corpo di Melluso è stato quindi trasferito presso la camera mortuaria dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Entrambi i mezzi coinvolti nel mortale sinistro sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine per gli accertamenti sulla dinamica. Il cinquantenne lascia una moglie e due figli.