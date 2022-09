Olio labbra e viso: un alleato di bellezza

Gli oli per il corpo e per il viso consentono di sottoporsi a trattamenti di bellezza che regalano un piacere straordinario e offrono benefici eccezionali in termini di bellezza. Clarins è un marchio di riferimento in questo ambito: basti pensare ai Lip Comfort Oil, che hanno la straordinaria capacità di sublimare il sorriso e, con un magnifico gloss super brillante, avvolgere le labbra. I Laboratori Clarins sono specializzati nello sviluppo di oli specifici per il viso, ma anche per labbra e di oli per il corpo. Know-how e competenze maturate nel corso del tempo vengono utilizzati per la creazione di una linea di make-up dai risultati garantiti.

L’olio per le labbra

Fino ad ora siamo sempre stati abituati a pensare ai gloss con una consistenza solida, ma Clarins ha voluto cambiare le carte in tavola: ecco come è nato il Lip Comfort Oil, vale a dire il primo olio labbra di bellezza. Si tratta di un gloss super leggero e di tendenza, in grado di conferire alle labbra la nutrizione di cui necessitano per apparire belle. Ne deriva una fantastica brillantezza, frutto di un effetto specchio naturale e di una soave colorazione, con note più o meno intense e un profumo acidulo. Come noto, le labbra sono una parte del viso che richiede una particolare attenzione, in virtù della loro notevole fragilità. In tutti i mesi dell’anno, infatti, sono esposte agli effetti dell’inquinamento e alle variazioni climatiche. È anche per questi motivi che esse tendono a disidratarsi in tempi abbastanza veloci: ecco perché serve un trattamento idratante completo che metta a loro disposizione gli ingredienti di cui hanno bisogno.

Come prendersi cura delle proprie labbra

Hydra-Essentiel, per esempio, è un balsamo per le labbra che contribuisce a renderle più elastiche e morbide: in una parola, belle. Si tratta di un balsamo che, in qualunque periodo dell’anno, è sinonimo di bellezza e di benessere. In un gloss solo, invece, Lip Comfort Oil racchiude tutti i vantaggi di un olio con in più i benefici offerti dai pigmenti colorati. Così, prendersi cura delle labbra diventa anche un’occasione per essere fashion, abbinando colore e luminosità. I Lip Comfort Oil Clarins si fanno apprezzare per il loro effetto elegante e brillante, che scaturisce dai loro colori frizzanti e vivaci. Sono trattamenti make-up che, in versione intensa, garantiscono un gioco di nuance sorprendenti, e piene di passione.

La formula degli oli

La formula alla base di questi prodotti prevede una combinazione di tre diversi oli vegetali: quello alla jojoba biologico, quello alla nocciola e un terzo olio che cambia a seconda della tonalità. In qualunque caso, però, si ha la certezza di sfoggiare labbra a dir poco seducenti, con una brillantezza a specchio che sa ammaliare e affascinare. Il terzo olio può essere al mirtillo rosso biologico, al lampone, alla macadamia o alla menta campestre, ma nel mazzo si possono pescare anche mirabella, bixa orellana e amaranto biologico. Sono tutti ingredienti dal forte potere nutriente e al tempo stesso golosi, utili per dare vita a un vero e proprio cocktail di trattamenti grazie a cui le labbra vengono sublimate e lenite. I Lip Comfort Oil Clarins si basano su un terzetto al 100% vegetale che serve a nutrire; così le labbra appaiono più brillanti e sperimentano il massimo del comfort. L’applicazione dell’olio risulta un momento di enorme piacere.

Consigli per l’applicazione del gloss

È possibile applicare il Lip Comfort Oil da solo o in alternativa utilizzarlo su un Joli Rouge Clarins, in modo che le labbra possano essere coccolate con un piacevole effetto brillante. Il gloss in versione traslucida offre alle labbra tonalità pastello e dolci, fra colori fruttati e delicati. Di volta in volta, si sperimenta il gusto di una pasticca alla menta, di una caramella al miele, di un leccalecca al limone, e così via. Il profumo è inebriante, così da mettere al centro dell’attenzione le labbra in modo ancora più evidente, per una sensualità straordinaria. Non esistono tanti altri make-up che riescano a coniugare con tale efficacia fascino e comfort; in versione intensa, l’olio può essere declinato nei colori fucsia, rosa flash, bordeaux e rosso passione, sempre con un effetto specchio ammaliante e alquanto denso.