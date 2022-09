Competenze digitali: come rendere competitiva la tua Azienda

Sembox, principale agenzia di marketing digitale, lancia in Italia la sua Academy. Corsi di formazione rivolta unicamente alle aziende, per affiancarle nei processi di aggiornamento interno delle competenze, inserimento nuove risorse, formazione degli stagisti.

L’Academy di Marketing Digitale prevede 4 tipologie di corso:

SEO

Digital Advertising (focus sulla gestione delle campagne di marketing digitale)

Web Analytics

Digital Marketing

A tutte i corsi previsti, è possibile abbinare una fase di Audit, nel quale analizzare la situazione attuale del sito aziendale, sia dal punto di vista della SEO (visibilità nei risultati di Google) che delle campagne di Marketing Digitale.

L’offerta di formazione è quindi unicamente rivolta al mercato B2B, il programma dei corsi viene cucito sulle reali necessità delle aziende.

La durata prevista per ciascun corso è di 2 giorni, le giornate di formazione possono essere svolte on line oppure in presenza.

Le skills digitali sono sempre più importanti nel mercato attuale. L’adozione professionale del digitale ha segnato in questi anni il successo di molte aziende, ed ormai siamo di fronte ad un processo che non può più essere rimandato. Sia per le aziende b2c, che per il mercato B2B. L’on line, anche in questo caso, si è affermato tra i canali principali per la raccolta delle informazioni, la ricerca e la verifica dei fornitori ai quali affidarsi.

Molte sono le agenzie di marketing specializzate nel B2B, che hanno creato strategie di successo digitale per i propri clienti.

Dall’altro canto le competenze digitali sono molto difficili da reperire sul mercato, spesso il processo di selezione richiede un notevole dispendio di energie, sia economiche che di tempo.

L’offerta formativa sviluppata da Sembox si inserisce in questo contesto con l’obiettivo di facilitare i processi di adozione del digitale.