Sanremo Rock & Trend Festival: in corso le fasi finali

Sanremo Rock & Trend Festival si rivolge ad artisti, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock senza trascurare gli altri generi musicali. Fin da quando è nato, negli anni Ottanta, Sanremo Rock è un punto di riferimento per tantissimi giovani che aspirano a far conoscere la propria musica e ad intraprendere una carriera rock.

Grazie a Sanremo Rock, infatti, gli artisti emergenti hanno l’occasione di firmare il loro primo contratto discografico, registrare videoclip professionali, ottenere date live fra cui open act per artisti nazionali e internazionali, aprire un proprio canale Vydo, fare promozione radio e tv.

Le novità di questa 35esima edizione prevedono le semifinali di Sanremo Rock (dal 5 al 9 settembre) al Teatro Ariston, mentre le semifinali del Sanremo Trend (dal 6 al 9) al Casinò di Sanremo. Sempre al Casinò si terranno altri tre Festival, anch’essi organizzati da Nove Eventi Srl:

Sanremo Live in the city (le cui semifinali saranno dal 6 all’8 settembre e la finale il 9 presso il Casinò)

(le cui semifinali saranno dal 6 all’8 settembre e la finale il 9 presso il Casinò) Baby Voice (le semifinali saranno il 9 settembre)

(le semifinali saranno il 9 settembre) Gran Galà dei Festival (le cui semifinali saranno il 9 settembre).

Sabato 10 settembre al Teatro Ariston di Sanremo, si disputeranno le finali dei seguenti festival (Nove Eventi Srl):

ore 17:30 Baby Voice

ore 19:00 Gran Galà dei Festival

ore 20:30 Sanremo Trend

ore 22:00 Sanremo Rock

Durante la Finalissima, i Vincitori del 35° Festival in ciascuno dei Festival saranno decretati da una giuria formata da: Danila Satragno, Ettore Diliberto, Massimo Benini (Sponsor Evolution), Carlo Parodi (Sponsor Assomusica), Luca Barone (Sponsor PMI), Andrea Pratesi (Sponsor Dophix – Hard Rock Cafè), Pino Scotto, Matt Backer, Ray Heffernan.

La serata sarà presentata da Chicco Giuliani e Ilenia De Sena.

NOVE EVENTI SRL

Nove Eventi SRL è una società che organizza Festival e che opera, da oltre 20 anni, nel mondo dello spettacolo. Tra i suoi soci si annoverano produttori artistici, teatrali e televisivi, gruppi operanti nel marketing strategico e creativo e nella distribuzione discografica.

Nove Eventi SRL è una realtà nel mondo della musica che promuove e distribuisce Artisti di grande livello nazionale ed internazionale, mantenendo però sempre un occhio di riguardo anche per i giovani Artisti che desiderino intraprendere un proprio cammino nel mondo musicale e dello spettacolo. La Mission è quella di produrre contenuti per Eventi artistici ma anche tecnici, prendendosi cura di ogni singolo particolare: dalla direzione artistica di un Festival, alla consulenza (anche in campo legale) ed alla progettazione di Rassegne, all’organizzazione di Convention ed alla realizzazione per le aziende di progetti legati al mondo musicale.