Tanti i calciatori che non sono riusciti a trovare una destinazione: mercato degli svincolati fino al 1° ottobre

Il calciomercato estivo si è appena chiuso tra colpi concretizzati ed altri ipotizzati, come il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli. Ma le vie del mercato sono inifinitte…Infatti sono tanti i calciatori che non sono riusciti a trovare una destinazioni e sono svincolati, senza squadra. Nella lista dei parametri zero figurano anche grandi campioni. Su tutti Marcelo che ha chiuso la sua storia con il Real Madrid e a 34 anni è alla ricerca di una nuova sfida. Come lui anche Diego Costa, 33 anni, reduce da una breve esperienza all’Atletico Mineiro, e Juan Mata, scaricato dal Manchester United. Ci sono calciatori nel pieno della carriera come i difensori Denayer, che piaceva al Torino, e Zagadou, accostato a lungo anche all’Inter, il portiere ex Liverpool Loris Karius e la vecchia conoscenza italiana Adem Ljajic. E Ross Barkley, Serge Aurier, Adama Traoré e Willian.

Ci sono giocatori svincolati dalla Seire A. Da Josip Ilicic a Simone Zaza, passando per Ghoulam, Malcuit e Ceppitelli, che si aggiungono a nomi a noi noti come i vari Perotti, Giovinco, Poli, Palacio, Quaresma Sau e Pepito Rossi. Qualcuno di loro troverà squadra nelle prossime settimane…c’è tempo sino al 1° ottobre, altri potrebbero restare a guardare in attesa dell’occasione giusta a gennaio.