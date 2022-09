Priverno. “Paranormale” è il singolo d’esordio di JJ, da oggi in radio

Da oggi è in rotazione radiofonica “Paranormale”, il singolo d’esordio di JJ già disponibile sulle piattaforme digitali dal 26 agosto. “Paranormale” è un brano autobiografico che parla delle delusioni ricevute e che porta-no a fare errori con le persone amate, in particolare con una ragazza che non lo meritava, provando a riconquistarla anche facendosi da parte pur di vederla felice e tornando magari in un secondo momento senza paranoie. Dichiara l’artista a proposito del suo nuovo brano:“Fuggire per ritrovarsi ed essere felici per sempre è terapeutico.”

Roberto Pisoni, in arte JJ, nasce a Priverno (LT) il 23/08/1995. La passione per la musica nasce fin da piccolo, anche grazie a suo padre musicista. È stato il front-man di un gruppo musicale chiamato CaosCalmo, grazie al quale riesce ad ottenere grandi soddisfazioni vincendo vari premi musicali. Ha collaborato nella scrittura di alcuni brani di Michelangelo, Raffaele, Vincenzo Cairo. Il suo più grande sogno è quello di poter cantare i propri brani e far arrivare il suo pensiero ai suoi ascoltatori, le sue idee e i suoi sentimenti, senza nascondere mai nulla.