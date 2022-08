Quale carta utilizzare in ufficio

Per fare fotocopie e stampare in ufficio oggigiorno tutti noi dobbiamo scegliere la giusta tipologia di carta e il giusto formato.

Carta per fotocopie A4

Tutti noi sappiamo fare le fotocopie, e ci servirà per questo la carta per fotocopie A4.

La carta A4 è della carta per stampante e fotocopie di formato A4, un formato internazionale di dimensioni 210 x 297 mm.

Alcune fotocopiatrici usano anche il formato A3, più grande di un A4, come due fogli A4 affiancati lungo il lato lungo.

La carta per fotocopie A4 è detta anche usomano.

Le carte di uso comune hanno grammatura fra i 70 e gli 80 g/m2.

La grammatura equivale al peso del foglio, espresso in grammi a metro quadro.

In ufficio o a casa dovremo quindi scegliere la risma di carta A4 più adatta per l’uso che ne dobbiamo fare, che si trova in vendita nei migliori negozi di articoli da ufficio e cancelleria.

Carta A4 80 gr

Di solito la carta per fotocopie A4 ha una grammatura di 80gr.

La carta A4 80 gr è infatti quella più comune che usiamo tutti noi ogni giorno per stampare o fare le fotocopie. Significa che è una carta dal peso di 80 gr al m2.

I fogli di carta per stampante e fotocopiatrice hanno inoltre varie caratteristiche diverse, come spessore, opacità, luminosità, oltre alla grammatura, che determinano una diversa resa di stampa.

Il prodotto finale infatti dipenderà anche dal tipo di carta scelta, se a fibra lunga o corta, con diverso punto di bianco, presenza di legno nelle fibre, pura cellulosa, e tanto altro ancora.

Queste sono tutte caratteristiche che dobbiamo prendere in considerazione per trovare la risma di carta A4 più adatta per noi.

Peso risma carta A4

La risma è un unità di misura che serve a classificare quantità e spessore dei fogli di carta.

Sta a indicare un pacco di 500 fogli, venduti in confezione già pronta per agevolare chi deve acquistare pacchi di carta per fotocopie A4 e carta per stampante da ufficio.

Il peso della risma di carta A4, che è il formato di carta più utilizzato è circa di 2380 grammi.

I pacchi di carta possono variare per grammatura e formato, quindi anche il loro peso poi risulterà diverso.

In pratica a seconda del formato di carta che usiamo possiamo anche conoscerne il peso. Per calcolarlo basterà effettuare un semplice calcolo: moltiplicare le dimensioni del foglio in centimetri per il peso della carta in gr al metro quadro, e poi dividere tutto per 10.000.

Carta per stampante

La carta per stampante è molto usata in tutti gli uffici e anche per uso domestico, dato che oggi molti di noi hanno una stampante anche in casa.

Di solito si utilizza la carta A4 80 gr, che possiamo distinguere in varie tipologie, differenti per qualità e resa di stampa.

La carta di tipo A è di certo la migliore, adatta per ogni tipo di utilizzo e per tutte le tipologie di stampanti e fotocopiatrici, da un risultato di altissima qualità.

La carta tipo B è di alta qualità, anche questa adatta ad ogni tipo di stampante e fotocopiatrice, ofre una buona resa di stampa.

Quella di tipo C è una carta più economica e adatta per la stampa di documenti non di pregio e in bianco e nero, da comunque una buona resa.

Infine troviamo la carta riciclata, che viene prodotta usando come materia prima la carta da macero invece che la cellulosa, ed è ottenuta quindi dalla raccolta di carta e cartone riciclati.

E’ una carta ecologica e anche se il suo aspetto può essere leggermente diverso dalla carta tradizionale, offre numerosi vantaggi dal punto di vista dell’impatto sull’ambiente, sopratutto contribuisce alla riduzione del taglio di nuovi alberi e anche all’eliminazione di rifiuti in discarica.

Anche per questo tipo di carta in ogni caso esistono varie tipologie, oggi anche la carta riciclata viene realizzata con un buon punto di bianco rispetto al passato, e quindi non ci resta che trovare la risma di carta A4 più adatta alla nostra stampante e da usare in ufficio.