Tutto pronto per il tour di Alex

Alex, finalista di Amici 2021, sarà il 3 settembre all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea con il “Non siamo soli tour”. La tournée, prodotta e organizzata da Vivo Concerti e Friends & Partners e promossa in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management, proporrà sia date estive all’aperto sia appuntamenti nei club italiani e sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani tratti dal suo primo lavoro discografico Non siamo soli.

Gli show si terranno sabato 3 settembre a Zafferana Etnea (CT) all’Anfiteatro Falcone Borsellino, venerdì 9 settembre a Porto Recanati (MC) all’Arena Beniamino Gigli, mercoledì 9 novembre a Roma al Largo Venue e mercoledì 23 novembre a Milano al Fabrique.

Alex, vero nome Alessandro Rina, trascorre la sua adolescenza tra la provincia di Como, dove vive con la madre, e l’Inghilterra con il padre ( ha frequentato il College a Cambridge e si è diplomato nel 2019). È proprio dal padre che eredita la passione per il pianoforte, che lo spinge a frequentare a Londra il BIMM Institute, prestigioso college di musica dove si sono formati alcuni degli artisti più interessanti della scena internazionale.

Il suo percorso all’interno di Amici è partito nel 2021 ed è proseguito all’insegna dei brani inediti come Sogni al cielo (DISCO D’ORO), prodotto nella versione definitiva da Katoo, con cui ottiene il posto all’interno del talent, Accade, Tra silenzi, Ammirare Tutto. Ottiene inoltre il sostegno di artisti come Michele Bravi, che gli ha regalato il suo brano inedito Senza chiedere permesso.

Il 10 giugno è uscito l’EP Non siamo soli (pubblicato su etichetta 21co e distribuito da Artist First), che ha conquistato la prima posizione nella classifica FIMI degli album italiani più venduti e ascoltati in streaming.

La data siciliana di Zafferana Etnea è inserita nel cartellone di eventi del Wave Summer Music e fa parte di Etna in Scena, la rassegna del Comune di Zafferana Etnea. I biglietti sono disponibili online su Ticketone e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket. Potranno essere acquistati anche al botteghino dell’Anfiteatro Falcone e Borsellino nel pomeriggio del concerto.