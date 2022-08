Preventivo Assicurazione: tutto quello che c’è da sapere sugli sconti Family and Friends

Quando si tratta di rinnovare o stipulare una nuova polizza auto o moto tutti cercano di risparmiare. È più che comprensibile, se si pensa che il premio assicurativo spesso influisce sul bilancio familiare, ma soprattutto che sempre più famiglie possiedono più di un mezzo di trasporto. Cercare un prezzo vantaggioso è lecito, dunque, ma è importante non lasciarsi attrarre da offerte che nascondo dietro prezzi sbalorditivi qualche tranello. Ecco perché è fondamentale scegliere partner affidabili, in grado di garantirci tutte le sicurezze di cui abbiamo bisogno.

Nel richiedere un Preventivo Assicurazione è dunque fondamentale selezionare solo professionisti del settore, come ConTe.it, che alla serietà e trasparenza aggiunge da tempo anche un rapporto qualità-prezzo invidiabile. Alla proposizione di premi già competitivi, infatti, si aggiungono spesso scontistiche dedicate. È il caso di Family & Friends, l’iniziativa dedicata a tutti i clienti di ConTe.it, che permette di ottenere sconti speciali su eventuali ulteriori veicoli di famiglia che vengono assicurati o di regalare un prezzo migliore alle polizze di amici e parenti.

Un cliente ConTe.it che, ad esempio, volesse assicurare un secondo mezzo potrebbe beneficiare di uno sconto:

fino al 25% sull’assicurazione RC Auto e sulle garanzie Incendio e Furto, Kasko e Mini Kasko;

fino al 30% sull’RC Moto.

Stessi vantaggi sono riservati ad amici e parenti che possono approfittare delle medesime condizioni solo condividendo, in fase di richiesta preventivo, la targa del mezzo già assicurato.

La promozione Family & Friends è valida solo per l’acquisto di nuove polizze e non si applica al rinnovo di polizze già stipulate tramite ConTe.it o a polizze stipulate tramite ConTe.it scadute da meno di dieci mesi. L’iniziativa, inoltre, è valida nel caso di inserimento in polizza del Dispositivo Satellitare GPS e non è cumulabile con altre offerte e/o iniziative promozionali.

Sebbene negli ultimi anni le stime ci restituiscano un dato confortante, riguardo il numero di mezzi non assicurati in Italia che circolano su strada, il problema non sembra ancora del tutto arginato e i controlli a tappeto non sembrano bastare. Ma assicurare l’auto è fondamentale e per questo ricevere uno sconto che agevoli l’acquisto della polizza è davvero utile!

E non solo perché l’RCA Auto è obbligatoria per legge, ma anche perché essa fornisce una reale tutela, e in generale perché una polizza assicurativa ben strutturata e calibrata sulle singole esigenze può ridurre notevolmente le spese. Per quanto il premio risulti esoso al momento della stipula, infatti, ricordiamoci che c’è sempre la possibilità di dilazionare il pagamento durante l’anno, ammortizzando la spesa, e che spesso il costo delle garanzie accessorie che si vanno ad inserire può rivelarsi irrisorio rispetto al prezzo che dovremmo sostenere per ripagare il danno subito da un furto o da un incendio, un cristallo rotto, o in casi anche ben più gravi in cui in ballo c’è non solo il mezzo ma anche l’indennità della persona alla guida o di terzi.

Ecco dunque che, vista in quest’ottica, la richiesta di un preventivo assicurativo e la successiva stipula della polizza assume contorni molto più importanti e la spesa, per quanto sul momento impegnativa, può salvaguardare nel tempo da disagi ben più grandi. L’importante, come detto, è affidarsi a specialisti del settore e non cadere nelle molteplici trappole che si nascondono dietro prezzi bassi e ben poco trasparenti.