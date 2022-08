Tutto ciò che dovresti sapere sul purificatore d’aria

Forse non lo sai ma l’aria all’interno della tua casa potrebbe essere fino a cinque volte più inquinata di quella esterna! Questo dato fa ben comprendere come nell’ambiente domestico di annidino potenziali pericoli per la nostra salute e per quella dei nostri cari. Per risolvere, almeno parzialmente, il problema è possibile utilizzare un purificatore d’aria. In commercio puoi trovare numerosi modelli con funzionalità e fasce di prezzo differenti, adatti a tutte le esigenze. Proviamo a scoprire insieme caratteristiche e funzionalità di questo apparecchio sempre più richiesto e diffuso.

Cos’è il purificatore d’aria e come funziona

Per ridurre l’inquinamento di un ambiente è importante sanificare l’aria, ossia ridurre o eliminare allergeni, tossine, virus e altre sostanze inquinanti o potenzialmente nocive. Spesso un apparecchio di buona qualità può migliorare del 90% e oltre l’aria che respiriamo e annientare odori sgradevoli e fumo. Il funzionamento è semplice. Attraverso una ventola l’aria viene aspirata all’interno del purificatore, passa attraverso uno o più filtri per poi essere immessa nuovamente nell’ambiente. Le impurità rimangono “imprigionate” nei filtri stessi che sono realizzati in carta, fibra o rete, in alcuni caso sono lavabili e riutilizzabili mentre in altri devono essere sostituiti ad intervalli regolari.

Ad ogni esigenza il suo purificatore

Prima di scegliere il tipo di purificatore da acquistare rifletti sul luogo in cui lo dovrai utilizzare e sullo scopo che vorresti raggiungere.

A casa

Gli allergeni più diffusi nell’ambiente domestico sono acari della polvere, peli di animali e polline che, trasportato dell’aria, entra nelle nostre abitazioni dall’esterno o si diffonde da fiori e piante utilizzate come complementi d’arredo.

Tutti questi elementi possono provocare asma, reazioni allergiche, problemi respiratori o risposte immunitarie non ottimali.

La maggior parte dei depuratori d’aria è in grado di “catturare” particelle relativamente grandi, è quindi sufficiente scegliere un apparecchio con dimensioni e potenza edeguate.

Potresti anche decidere di utilizzare più purificatori di dimensioni ridotte e posizionarli in differenti parti della casa.

Per una pulizia dell’aria più accurata, che escluda anche i gas o le sostanze rilasciate da molti prodotti per la pulizia della casa, è consigliabile associate il depuratore d’aria ad un filtro particolato ad alta efficienza (HEPA)

In auto

L’aria che respiriamo all’interno dell’abitacolo di un’auto è particolarmente impura, ricca di sostanze inquinanti e di allergeni. In particolare chi soffre di problemi all’apparato respiratorio dovrebbe quindi provvedere alla sanificazione dell’aria in auto. I purificatori per auto sono di dimensioni ridotte e si alimentano direttamente tramite porta USB. Da preferire i sistemi con doppio filtraggio, i migliori in commercio arrivano a purificare più del 99% dell’aria che respiriamo.

Sempre con te

Può capitare di passare molte ore in ambienti differenti dalla propria abitazione o dalla propria automobile. In casi di forti allergie o di patologie all’apparato respiratorio è importante respirare aria pulita anche in ufficio o in vacanza. Esistono dei modelli compatti, relativamente leggeri e facili da spostare (tramite maniglie e/o ruote).

Purificatori ad Acqua

Il filtro dei purificatori deve essere pulito o sostituito con una certa frequenza, inoltre la maggior parte degli apparecchi è studiata per assorbire e filtrare l’aria ma non per umidificare o profumare l’ambiente. I purificatori ad acqua permettono di pulire, sanificare, umidificare e profumare l’aria nello stesso momento grazie all’utilizzo di acqua al posto dei filtri.

Questo dispositivo, di recente invenzione, sfrutta la capacità di alcuni microrganismi di neutralizzare le sostanze inquinanti, agendo come un vero e proprio filtro. Questo genere di tecnologia è preferibile in ambienti molto spaziosi e richiede una manutenzione minima.

Per avere un’idea più chiara sui vari modelli disponibili sul mercato sarebbe opportuno visitare dei siti che diano una panoramica completa come www.migliorpurificatorearia.it. Valutando con la dovuta attenzione le caratteristiche dei prodotti potrai infatti scegliere in totale libertà e sicurezza.