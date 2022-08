Calendario serie C girone C si parte il 4 settembre, Crotone in trasferta contro il Messina. Derby col Catanzaro 6 novembre. Termine della stagione 23 aprile 2023

Inizio stagione impegnativo per il Crotone di mister Lerda con due trasferte nelle prime tre giornate. Dopo la trasferta di Messina (prima giornata) pitagorici in casa col Monopoli (seconda giornata) e trasferta infrasettimanale (14 settembre) alla terza giornata in quel di Pescara. Il derby calabro col Catanzaro in trasferta alla settima giornata (6 novembre). La prima doppia sfida consecutiva per il Crotone sarà all’Ezio Scida contro la Juve Stabia (2 ottobre) e Avellino (9 ottobre). Chiusura del girone d’andata in trasferta contro il Giugliano (18 dicembre). Ultimo incontro dell’anno 23 dicembre e poi pausa fino all’8 gennaio 2023. Termine della stagione il 23 aprile con il Crotone impegnato sul terreno dello Scida contro il Giugliano.

Sul fronte del calciomercato da segnalare l’uscita del centrocampista Benali passato definitivamente al Brescia.

Le dichiarazioni del presidente Gianni Vrenna a proposito del calendario del Crotone: “girone forte e inizio impegnativo da parte del Crotone. Per l’esordio casalingo mi aspetto una massiccia presenza di tifosi sugli spalti perché – voglio ribadirlo – quest’anno più che nel passato abbiamo bisogno del sostegno della tifoseria. In serie C non esistono partite facili”.