I migliori giochi per Android e iOS del 2022

La diffusione delle app sugli smartphone è un fenomeno inarrestabile, grazie all’innovazionetecnologica che vede i sistemi hardware e software di Android e IOS paragonabili a quelli dei computer di casa, assistiamo quotidianamente alla nascita di nuove app sempre più sofisticate che s’integrano sempre meglio con i sistemi tecnologici in dotazione dalle case produttrici dei nostri telefonini.

Anche l’industria del gioco online legale ha assistito ad una riconversione profonda delle logiche aziendali legate al gioco nei casinò. Oggi puoi tranquillamente giocare nel migliore casino sicuro senza lasciare casa, stando comodamente sul divano di casa tua.

Ma quali sono i migliori giochi del 2022?

Le applicazioni scaricabili su smartphone sono spesso intercambiabili per ambedue gli ecosistemi ecologici più diffusi: Android e IOS e sono quindi supportano solitamente i medesimi giochi.

La nostra trattazione terrà conto principalmente di alcuni fattori, quali il ranking del gioco, la qualità in termini tecnologici ed il fatto che sia o meno scaricabile gratuitamente.

Alchemy Stars

Disponibile per Pc, IPhone, Android e Tablet il gioco è il compendio perfetto di uno studio profondo volto ad interpretare le preferenze dei giocatori per metterle al servizio della recente tecnologia con un gioco avvincente che terrà tutti con il fiato sospeso.

Alchemy Stars è un gioco di ruolo interessante che offre una trama intricata con un vasto pool di personaggi che s’intrecciano, interconnettendosi l’un l’altro.

L’ecosistema in cui si ambienta il gioco comprende differenti personaggi che puoi modificare a tuo piacimento in base alle esigenze di gioco, tramite il collezionismo di carte di una grafica e animazioni definite da molte straordinarie, tenuto in considerazione che il gioco è gratuito.

Il gioco consente di usare personaggi differenti, con caratteristiche personalizzabili, tutto questo amalgamato ad uno stile d’ispirazione anime frutto dello sforzo di ben 150 designer differenti.

Alto’s Odyssey

Alto’s Odyssey è un gioco gratuito adatto ad una vasta audit, sia in termini di età che per conoscenzetecnologiche.

Pubblicato per la prima volta nel 2018, Il gioco si ambienta fra alte dune di sabbia dove potrai fare snowboard in un’esperienza a dir poco evocativa semplicemente toccando, lo schermo per aggirare gli ostacoli.

Ribattezzato Alto’s Adventure è uno dei giochi a cui se hai giocato non dirai mai che non ti è piaciuto

Fortnite

Dal successo planetario, questo gioco è stato ispiratore di molti ecosistemi che hanno tentato di copiarlo senza il successo ottenuto da questo gioco online.

Gratuito per la modalità creativa di Fortnite Royal Battle, per accedere a salvare il mondo dovrai necessariamente acquistare il pacchetto o uno dei Bundle proposti, i prezzi sono differenti e partono da 20 euro.

Scaricare Fortnite su Android o IOS è possibile unicamente tramite il sito Fortnite.com/Android e scaricare l’installer.

Among Us

Disponibile Per Android E IOS, il gioco è stato recentemente portato alla ribalta da alcuni streamer americani che ne hanno risaltato le possibilità in termini di capacità di Download e accessibilità.

Il gioco, infatti, nasce nel 2018 con una formula semplice ed affascinante che, come il buon vino, è invecchiata benissimo.

L’obiettivo è riparare una nave spaziale e ripartire con l’intendo di portate a termine una serie di missioni minori, assimilabili a mini game, mentre un pool differente di traditori cercheranno di articolarti, sabotando la tua missione.

Il gioco è adatto a chiunque e ti terrà sicuramente compagnia nei momenti di relax: Quando sarai alla ricerca di uno gioco semplice e divertente, che con più di 2.7 milioni di Download giornalieri, è sicuramente uno dei giochi per smartphone più giocati al mondo.

Roulette

Gioco rappresentativo per la categoria dell’online casino, Roulette è presto diventato rappresentativo per tutti gli ecosistemi di gioco online che hanno parzialmente o totalmente integrato questa nuova e promettente categoria all’interno del panorama dei casinò da gioco sicuri.

Il gioco è disponibile sia per Android che per IOS nella versione gratuita dove potrai sfidare la sorte seduto comodamente sul divano di casa tua, da una app come Roulettist.

L’app ti permette inoltre di scaricare giochi da tavolo di roulette di tipo francese, con una grafica avvincete e realistica, utilizzando un numero di fiches che vengono distribuite quotidianamente ai giocatori.

Poker

Categoria amata da giocatori di tutte le età, le sue versioni sono molteplici, anche se la versione più giocata è quella del Texas Hold’em, definito da Doyle Brunson, la Cadillac del Poker.

Le app che ti permettono di scaricare il gioco in questione sono innumerevoli ed altrettanti i casinò online che ospitano nelle proprie sezioni la versione gratuita per mobile.

Una delle app migliori nella classifica dei migliori casino di gioco sicuri è Governor Of Poker, totalmente gratuita e disponibile per IOS e Android.

L’App permette di giocare alle variate classica più conosciuta, quella del Texas Hold’em, con dei livelli ben strutturati ed un’atmosfera da saloon che ti catapulterà nel vecchio west.