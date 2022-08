Il gioco del 10 e Lotto: origini e peculiarità

Le lotterie rientrano nella vasta offerta giochi dei vari siti di casinò online legali, che mettono a disposizione dei giocatori la possibilità di giocare una schedina in maniera moderata e consapevole, tenendo in considerazione gli ultimi numeri estratti o quelli preferiti dai singoli appassionati.

Tra le lotterie più apprezzate in Italia, vale decisamente la pena menzionare il gioco del 10 e Lotto, che ha fatto il suo debutto l’11 giugno del 2009. In questa guida, hai la possibilità di scoprire le origini di questo gioco e tutte le caratteristiche principali e peculiari che lo contraddistinguono dal resto.

Origini

Come abbiamo già menzionato in precedenza, è possibile giocare una schedina relativa a questa tipologia di Lotteria a partire dall’11 giugno 2009. In realtà però, all’inizio per partecipare all’estrazione bisognava necessariamente effettuare una giocata moderata e consapevole al Lotto, pagando quindi un importo aggiuntivo. Con il passare del tempo però il dieci e lotto è diventato un gioco indipendente, caratterizzato da una serie di novità che sono state introdotte negli anni e che rendono l’esperienza dinamica, ma sempre prudente.

Al giorno d’oggi, quindi, giocare una schedina è piuttosto semplice e lineare, e pertanto vale la pena menzionare il funzionamento e nello stesso tempo le varie novità che caratterizzano questo gioco di lotteria.

Come si gioca?

Il giocatore ha la possibilità di selezionare da un minimo di uno ad un massimo di dieci numeri, durante la compilazione della schedina. Tuttavia, non è possibile selezionare tutti i numeri, bensì soltanto quelli compresi tra 1 e 90 inclusi.

In aggiunta, è possibile selezionare l’importo che si intende giocare, ricordando di non superare mai il Budget previsto prima di iniziare la sessione, le varie possibili opzioni di gioco aggiuntive ed infine la tipologia di estrazione a cui si intende prendere parte.

Tuttavia, per fare ciò è necessario possedere un conto di gioco su un sito di casinò virtuale legale, in modo tale da riuscire a giocare la schedina direttamente dal proprio profilo personale.

Come si apre un conto di gioco su un sito di casinò online virtuale legale?

Aprire un conto di gioco è molto semplice, e la procedura può essere effettuata con pochi passaggi, semplici e lineari. Innanzitutto, è necessario compilare la modulistica richiesta dal sito, fornendo le proprie informazioni personali e bancarie. Successivamente, è necessario inviare una copia o una foto del proprio documento di riconoscimento, al fine di fornire tutti i dati richiesti per verificare l’identità dell’utente.

A tal proposito, va sottolineato che tali informazioni sono sempre protette grazie ad appositi sistemi di crittografia adottati dai vari siti online. In ogni caso, una volta convalidati i documenti, bisogna attendere l’apertura ufficiale del conto di gioco, al quale è poi possibile accedere utilizzando le credenziali prestabilite durante la registrazione.

Quali sono le varie tipologie di estrazione disponibili?

Per rendere l’esperienza più dinamica, gli sviluppatori del 10 e Lotto online hanno ben pensato di introdurre tre diverse tipologie di estrazione disponibili, che si contraddistinguono per alcuni aspetti fondamentali.

Estrazione ogni cinque minuti: in questo caso, tutti i numeri vincenti vengono estratti con un intervallo di cinque minuti, a partire dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 di una giornata. Con questa tipologia di estrazione, gli appassionati possono giocare gli stessi numeri in maniera consecutiva, in modo tale da sfidare la fortuna, ma sempre consapevolmente.

in questo caso, tutti i numeri vincenti vengono estratti con un intervallo di cinque minuti, a partire dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 di una giornata. Con questa tipologia di estrazione, gli appassionati possono giocare gli stessi numeri in maniera consecutiva, in modo tale da sfidare la fortuna, ma sempre consapevolmente. Estrazione immediata: in questo caso l’estrazione avviene appunto in maniera immediata, subito dopo aver giocato la schedina, ed è esclusiva per il giocatore che la sceglie.

in questo caso l’estrazione avviene appunto in maniera immediata, subito dopo aver giocato la schedina, ed è esclusiva per il giocatore che la sceglie. Estrazione relativa al Lotto: i numeri vincenti vengono estrapolati dai primi due estratti dalle dieci ruote nazionali, e l’estrazione avviene quindi in concomitanza con quella del gioco del Lotto.

Quali sono le opzioni di gioco aggiuntive?

In questo contesto, si contraddistinguono anche tre differenti opzioni di gioco aggiuntive, che prendono il nome di: Numero Oro, Doppio Oro e 10eLotto Extra.

Numero Oro

Giocando l’opzione Numero Oro, il valore della puntata iniziale raddoppia, così come quello dell’eventuale vincita potenziale. Il giocatore vince se almeno uno tra i due numeri oro estratti è presente nella schedina giocata.

Numero Doppio Oro

Giocando l’opzione Numero Doppio Oro, il valore della puntata iniziale triplica, così come quello dell’eventuale vincita potenziale. Il giocatore vince se entrambi i due numeri oro estratti sono presenti nella schedina giocata.

10eLotto Extra

Oltre all’estrazione dei venti numeri vincenti, gli appassionati possono partecipare ad un’ulteriore estrazione di quindici numeri, tra i settanta numeri rimasti.

Quest’opzione aggiuntiva può essere selezionata per tutte le tipologie di estrazioni, e i giocatori possono selezionare l’importo da giocare, il quale varia da un minimo di €1 ad un massimo di €200.

In questo gioco di Lotteria la fortuna gioca un ruolo fondamentale, e pertanto è importante ricordare di giocare sempre nel massimo della moderazione e della consapevolezza, al fine di vivere al meglio l’esperienza di gioco.