Il Reggio Calabria Film Fest si tinge di “green”

Il Green Talk di giovedi 25 agosto alle ore 21,00 organizzato in collaborazione con SAVE YOUR GLOBE per il Green Day della XVI edizione del Reggio Calabria Film (22 al 27 agosto 2022) è ricco iniziative a tema “green”. Il talk show condotto da Elena Presti presso il Waterfront cittadino e patrocinato dall’Ordine provinciale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e da SEquS, si intitola “Cambiamento climatico e transizione ecologica – Ultima chiamata” e prende spunto proprio dal libro “Ultima chiamata” del prof. Maurizio Pallante. Libro che sarà presentato per l’occasione alla presenza dell’autore, noto per le numerose pubblicazioni a tema economico, sociale ed ambientale e per essere stato il fondatore del Movimento della decrescita felice.

I temi del simposio riguarderanno gli effetti del cambiamento climatico in atto e gli obiettivi di Agenda 2030, rispetto alla vita quotidiana, alla geopolitica, ai settori economici e all’ambiente in genere. A parlarne con Maurizio Pallante ci saranno Rosario Previtera, agronomo e manager della transizione ecologica dell’associazione Save Your Globe organizzatrice dell’evento, Will Geiger regista e produttore cinematografico statunitense, Antonino Sgrò presidente regionale dei dottori agronomi e forestali, Pietro Adorato art director di Magmanimation e il giovane cantautore Urano, autore del brano “Gea” che tratta dei cambiamenti climatici e delle problematiche sociali connesse.

“Ci tenevo molto alla particolare partecipazione del prof. Pallante” – afferma Previtera – “in quanto con i suoi studi pluriennali è stato profetico rispetto agli effetti della globalizzazione spinta, delle pandemie potenziali, del rischio ecologico e precursore della necessità di mutare i concetti di sviluppo e di crescita economica. Già con “Monasteri del terzo millennio” del 2013 il prof. Pallante ci offriva degli spunti di riflessione importanti, a tratti sconvolgenti e che oggi risultano attuali e veritieri. Sulla traccia del suo ultimo libro, in cui si intrecciano gli effetti della pandemia, della crisi economica e della crisi ecologica, insieme agli altri relatori proveremo a offrire una visione sulla situazione climatica ed economica attuale nonché sulle prospettive dell’immediato futuro e sulla vasta gamma di percorsi risolutivi da intraprendere e intrapresi da cittadini, associazioni e istituzioni”. Durante la serata, oltre alla presentazione del libro “Ultima chiamata”, è prevista la proiezione del corto animato “Free” di Magmanimation sul problema della plastica in area urbana e in mare e l’esibizione finale di Urano rivolta soprattutto ai giovani e giovanissimi.