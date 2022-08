Gioco d’azzardo in Italia: il panorama normativo

Il gioco d’azzardo in Italia era già legale negli anni ’30 ma è diventato un settore regolamentato solo nel ‘48 col Decreto Legislativo n. 496, che a oggi rimane il principale atto legislativo per ordinare giuridicamente la regolamentazione delle attività di gioco in Italia. Ovviamente le leggi non sono entità immobili e rigide. Infatti dal ‘48 a questa parte il Decreto Legislativo n. 496 si è modificato introducendo le normative europee e le varianti regionali fino ad arrivare alla regolamentazione del gioco online del 2006, che durante la pandemia ha avuto un boom del quale si apprezzano ancora i frutti.

Casinò, sale slot, bingo e centri scommesse

In Italia sappiamo che un settore di particolare successo è il turismo: allora perché ci sono così pochi casinò fisici nonostante siano legali? La correlazione tra turismo e gioco d’azzardo spesso è sensata ma nel caso dell’Italia non trova molto fondamento. La maggior parte dei turisti che visitano il nostro paese lo fanno soprattutto per cultura, arte, ambiente e gastronomia. Inoltre gli italiani stessi spesso preferiscono visitare i casinò sloveni, in quanto non bisogna iscriversi, sono più economici e più inclusivi.

Molto più successo del casinò ce l’hanno le sale slot. Il gioco delle slot, estremamente immediato, è il più diffuso in Italia insieme alla lotteria. Gli italiani, oltre a visitare le sale, si divertono con le slot virtuali presenti sulle varie piattaforme online, le quali offrono anche giochi gratuiti e un’immensa varietà di narrazioni grafiche. Altro gioco parecchio diffuso è il bingo, che viene proprio dall’Italia. Autorizzato solo nel 2000, oggi è offerto in oltre 250 sale da bingo operative in tutto il paese. Tra i pezzi forti tradizionali risultano le scommesse sportive, specie quelle calcistiche, e le corse di cavalli. Le scommesse sportive sono disciplinate dal Decreto n.111 risalente al 2007. Le corse di cavalli invece sono un caso a parte e sono regolamentate dalla Legge sulle scommesse ippiche n. 31. Il calcio è senza dubbio la prima scelta degli italiani, ma non mancano gli appassionati di tennis, di basket, e chi si cimenta nei giochi virtuali in sala.

Gioco d’azzardo online in Italia

Il gioco d’azzardo online in Italia è stato legalizzato nel 2006 con un decreto da parte dell’ADM. Da quell’anno i casinò fisici e le agenzie di scommesse hanno iniziato ad aprire i loro siti per fornire il gioco online e sono nati moltissimi casinò online. Durante la pandemia c’è stato un aumento esponenziale del gioco online, che si è protratto anche dopo per via delle comodità e delle nuove possibilità scoperte dai giocatori. Con l’aumento del gioco online sono cresciuti dei portali che indirizzano verso casinò online sicuro e certificati, verso i migliori siti di poker online , dove giocare alle slot, a tutti quanti gli altri giochi del casinò, e dove scommettere sulle partite di calcio.

Chi regola il gioco d’azzardo in Italia