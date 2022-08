Arriva un altro trofeo nella bacheca di Carlo Ancelotti

L’Italia sportiva vince ancora grazie a mister Carletto. Infatti arriva un altro trofeo nella vasta bacheca di Carlo Ancelotti. Il mister italiano ha vinto anche la Supercoppa Europea, la quarta in carriera. È l’unico ad esserci riuscito. Il Real Madrid di Ancelotti ha battuto per 2-0 l’Eintracht Francoforte in finale.

Gli spagnoli hanno trovato il vantaggio con il tap-in di Alaba in chiusura di primo tempo. Alla ripresa il Real Madrid ha trovato il 2-0 con Benzema che chiude i conti. Nel finale l’Eintracht non ha la forza di reagire, con gli spagnoli che controllano e portano a casa un altro trofeo.