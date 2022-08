Perunov Caviar: l’eccelsa qualità del caviale nel rispetto della filiera

Caviale da tutto il mondo e… in tutta Europa. Quella delle mitiche, leggendarie e preziosissime uova di storione è una filiera che più di ogni altra domina la sfaccettata sfera culinaria attingendo al meglio della gastronomia gourmet.

Caviar House padroneggia saldamente questa linea di fornitura internazionale, e lo fa attraverso la vendita online di caviale e uova di pesce a marchio Perunov Caviar. Non solo edibili uova di storione, dunque, ma anche di salmone ovvero il caviale rosso.

La suddetta materia prima stuzzica l’ancestrale piacere culinario. Da qui il desiderio del cliente di poter gustare qualcosa di unico ed eccezionale. Questo desiderio la Perunov Caviar lo soddisfa pienamente offrendo il caviale più pregiato.

Come? Selezionandolo con cura, importandolo ed esportandolo a partire da rinomati bacini ittici e allevamenti cui attingere. Oramai per l’azienda è una consuetudine forte di oltre dieci anni di attività, avendo come target rivenditori e clienti al dettaglio interessati soltanto alle migliori selezioni di caviale e uova di pesce.

Fondamentale la scelta dei produttori, riferimenti in una vasta rete dalla quale emerge il valore dell’eccellenza, incarnata dalla qualità lombarda in grado di incontrare la celeberrima tradizione russa per dare così origine a un prodotto eccelso ed estremamente ricercato. Di fatto, il caviale italiano è apprezzato ovunque e chi lo produce gode di una reputazione impeccabile.

L’offerta online: i caviali della Perunov Caviar

L’offerta della Perunov Caviar è innanzitutto competitiva sul caleidoscopico mercato sia in termini di sapore che di prezzo al kg del caviale, e inoltre può davvero spaziare accontentando qualunque tipologia di clientela, gli acquirenti del caviale nero o gli estimatori di quello rosso, ascendendo di livello fino ai più eminenti rappresentanti della categoria premium:

caviale Beluga

caviale Imperiale

caviale Sevruga

caviale Osietra

caviale bianco Almas (stagionale)

caviale di storione iraniano

caviale di salmone Keta dall’Alaska

I nuovi prodotti dello store online

Il negozio offre anche i caviali Masago e Tobiko da proporre in set degustazione, le uova di trota fluviale tedesca, luccio canadese e salmerino.

Uscendo sebbene per un attimo dall’alveo caviale, fra le nuove offerte dello store online compaiono il King Crab – Granchio Reale in pezzatura 2 kg e le squisite code di aragosta. A integrazione Blinis, vino e Champagne, perfetti per aperitivi, eventi particolari, feste e appuntamenti.

Acquistabile il tipico cucchiaio in madreperla per l’assaggio del caviale (o adagiarlo nella porzione di mano fra indice e pollice da portare alla bocca).

Spedizione del caviale in 48h in tutta Europa

Caviar House-Perunov Caviar assicura un servizio di spedizione rapido e agile, in tutta Europa – per mezzo di corrieri espressi – entro e non oltre 48h dalla notifica di evasione dell’ordine. Per il suo caviale utilizza imballi in polistirolo con apposite glicette atte a stabilizzare nel tempo la catena del freddo, ovverosia l’ideale temperatura di conservazione.

Il negozio – che si avvale del certificato SSL (Secure Socket Layer) al fine di proteggere la riservatezza dei dati personali – accetta diverse modalità di pagamento: paypal (solo conti verificati), carte di credito (Visa, Mastercard, American Express) o bonifico bancario.

Il metodo di selezione

A occuparsi della selezione dei prodotti è un esperto di caviale di lungo corso. Il suo metodo garantisce alla Perunov Caviar di mantenere costanti e sempre attuali i suoi elevati standard di qualità. Sostenibilità e rispetto dell’ambiente costituiscono i principi cardine del marchio, come testimoniato dalla certificazione CITES che attesta l’effettiva regolarità dei controlli eseguiti sugli impianti di coltivazione del caviale.

La normativa a tutela degli storioni, della natura e dell’intero ecosistema ha validità nondimeno per la corretta etichettatura (universale e da regolamentazione vigente in tutti gli Stati membri dell’UE) e il confezionamento del caviale proveniente unicamente da fonti legali.

La tradizione incontra l’innovazione

Tradizione e innovazione. I due pilastri della logica Perunov Caviar non sono frutto del caso, bensì di un’alchimia simbiotica che ha modernizzato in modo sano ma avveniristico il complesso indotto relativo al caviale.

Gli storioni vengono allevati e raccolti in allevamenti tecnologici a misura di specie, tramite un approccio gentile che asseconda una filosofia imperniata sullo slogan aziendale “Divertimento senza rimorsi”.

Raffinate come dettato dall’antica tradizione Malossol, le uova di storione Perunov accentuano la loro valenza di deliziosa prelibatezza ergendosi a vero omaggio alla vita e ai suoi legittimi piaceri. “Caviar up your life!” – è il motto che ne riassume il pensiero.