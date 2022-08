Addio all’eterna Sandy di “Grease”

“Tuo dal primo momento in cui ti ho vista”. John Travolta è stato tra i primi a ricordare l’attrice con un messaggio emozionante. “Mia carissima Olivia, hai reso tutte le nostre vite migliori. Ciò che hai fatto è stato incredibile. Ti amo tanto. Ci ritroveremo e saremo di nuovo tutti insieme. Tuo dal primo momento in cui ti ho vista e per sempre! Il tuo Danny, il tuo John”.

Olivia Newton-John è morta a 73 anni. Lo ha annunciato il marito, John Easterling, in un comunicato. Sandy è morta “serenamente nella suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici”. L’indimenticabile Sandy in “Grease” ha lottato contro un cancro al seno per oltre 30 anni. Il suo calvario era iniziato nel 1992 con un tumore al seno, che inizialmente aveva sconfitto. A Melbourne (Australia) un centro per la lotta al cancro porta il suo nome. Ma nel 2013 la recidiva, estesa anche alla spalla, che l’aveva costretta a rinviare un tour negli Stati Uniti e in Canada. Nel 2017 le era stato diagnosticato un tumore alla schiena, alla base della colonna vertebrale.

Sandy, nata a Cambridge nel 1948, dopo l’infanzia e l’adolescenza in Australia, nel 1966 si trasferì nel Regno Unito. Era già celebre come cantante country quando nel 1978 fu chiamata accanto a John Travolta per interpretare Sandy, dolce studentessa australiana trasferitasi negli USA. Il suo amore per il compagno più popolare della scuola, Danny, che le fece abbandonare i vestitini perbene per una tuta in spandex, chiodo e tacchi alti, ha fatto sognare intere generazioni in tutto il mondo. “Grease” è forse il musical più popolare di tutti i tempi.

Olivia Newton-John iniziò la sua carriera nel mondo della musica, incidendo il suo primo singolo “Till you say be mine”. Nel 1974 si classificò al quarto posto all’Eurovision Song Contest con il brano “Long Live Love”. Tra i suoi più grandi successi, nel 1981 il singolo “Physical” seguito dall’omonimo album, vincitore di diversi dischi d’oro e di platino. Nello stesso anno fu consacrata dalla stella sulla Hollywood Walk of Fame.