Gli avvocati delle criptovalute spiegano le contraddizioni e le sfide della mega proposta di legge del Senato

La definizione di scambio decentralizzato è al centro della legislazione Lummis-Gillibrand.

Quando la senatrice Cynthia Lummis (R-Wy.) e la senatrice Kirsten Gillibrand (D-NY) hanno ritirato il loro mega progetto di legge sulle criptovalute all’inizio di questa settimana, i nativi delle criptovalute hanno tirato un sospiro di sollievo. Nelle 69 pagine di legge non c’erano divieti o interdizioni radicali, né misure draconiane che avrebbero danneggiato ulteriormente la fiducia in un settore che sta lottando per superare un mercato ribassista.

Poi, man mano che tutti leggevano le scritte in piccolo, sono arrivati i grattacapi. Alcune disposizioni sembrano essere “tecnologicamente inapplicabili”, secondo le parole di un avvocato specializzato in criptovalute.

Classificate come materie prime

Il Responsible Financial Innovation Act è la più completa e importante proposta di legge sulle criptovalute che sia mai arrivata a Capitol Hill. Mentre lobbisti, avvocati e legislatori ne analizzano le misure, una serie di potenziali cambiamenti ha già fatto notizia.

Per cominciare, il disegno di legge classificherebbe la maggior parte delle criptovalute come materie prime, anziché come titoli, salvando potenzialmente il settore dalla linea dura della Securities and Exchange Commission statunitense nei confronti dell’industria e dai costosi requisiti di rendicontazione e registrazione.

La domanda principale è: cosa significa questa legge per la DeFi e per il sogno di eliminare gli intermediari dalla nostra vita finanziaria e di promuovere un sistema più equo e trasparente?

Gli avvocati specializzati in criptovalute, che si possono negoziare su Biticodes, e che hanno parlato questa settimana ritengono che il disegno di legge, se diventerà legge, avrà pochi effetti sui protocolli decentralizzati esistenti, almeno per come è scritto ora. “L’obiettivo principale del disegno di legge Lummis/Gillibrand sono i fornitori di servizi centralizzati di asset crittografici”, ha dichiarato in un’intervista Rebecca Rettig, consulente legale di Aave. “Oggi non ha alcun impatto… sul funzionamento o sulle modalità di funzionamento del protocollo Aave”.

Definizioni contrastanti

Ma c’è un intoppo, ed è un problema, secondo Brandon Ferrick, consulente legale di Injective Labs, una società di ricerca e sviluppo focalizzata sulla creazione di “soluzioni finanziarie decentralizzate”.

Il disegno di legge cerca di regolamentare gli “scambi di asset digitali” e riconosce che tali scambi possono essere centralizzati o decentralizzati. Tuttavia, la legge non fornisce una definizione di “scambio decentralizzato”.

“Ai fini di questa legge, una piattaforma decentralizzata è un AMM?”. si è chiesto Ferrick. “È un pool di liquidità? È il protocollo sottostante? È il front-end?”.

Gli AMM sono market maker automatizzati, che svolgono un ruolo importante nella DeFi consentendo agli investitori di negoziare asset digitali senza intermediari o autorizzazioni. La natura decentralizzata pone un problema, ha detto Ferrick, perché il disegno di legge prevede che le borse di asset digitali possano quotare solo asset non facilmente manipolabili.

Un modo per pensare alla decentralizzazione, ha detto Ferrick, è l’incapacità dei creatori di cambiare o influenzare da soli il progetto o l’organizzazione che hanno creato.

“Una piattaforma decentralizzata è una AMM? È un pool di liquidità? È il protocollo sottostante? È il front-end?”. – Brandon Ferrick.

“Quindi, nel caso di una piattaforma decentralizzata, se la legge richiede che la piattaforma elenchi solo determinati… token, se la persona che l’ha creata e pubblicata non ha più il potere di conformarsi a quella legge, fallirete al 100% ogni volta”, ha detto. “Riflette un’incomprensione di ciò che sta accadendo con la tecnologia sottostante”.

In altre parole, la legge potrebbe stabilire dei requisiti che i progetti decentralizzati, per loro stessa natura, non possono rispettare.

Rettig l’ha definita un'”incoerenza interna”, che confida che i legislatori affronteranno durante la discussione e la revisione della legge.

L’incoerenza va risolta

“È quasi tecnologicamente impossibile attuare molti dei tipi di requisiti che questo disegno di legge pone in essere per gli scambi di asset digitali, e quindi penso che questa incoerenza interna debba essere risolta”.

Se la disposizione dovesse rimanere, non è chiaro come potrebbe essere applicata, ha detto Ferrick.

“Se la legge richiede che un sistema decentralizzato faccia qualcosa che non può fare, a meno che non si sappia chi c’è dietro il sistema e si possa effettuare un cambiamento, è quasi una sorta di ‘sei nei guai solo se ti beccano'”, ha detto. “Più le persone rendono le cose complicate per le autorità di regolamentazione, meno è probabile che si accaniscano su di voi, soprattutto per quanto riguarda la SEC, che è alla ricerca di colpi di fortuna”.