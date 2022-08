Smeraglia Clinic: Chirurgia estetica e chirurgia plastica Napoli

Il team di Smeraglia Clinic sta conquistando l’industria dell’estetica con i suoi risultati chirurgici con oltre 30 anni di esperienza.

Smeraglia Clinic, il centro di chirurgia estetica e chirurgia plastica di Napoli fornisce una suite di procedure cosmetiche sia chirurgiche anche minimamente invasive per aiutare i pazienti a raggiungere i loro obiettivi estetici.

E a quanto pare, il rinomato chirurgo plastico Napoli, il dottor Silvio Smeraglia è in cima al gioco con la loro forte domanda e la crescente lista d’attesa di pazienti che desiderano chirurgia estetica presso la sua struttura all’avanguardia.

Basandosi sul principio che ogni paziente merita un servizio e un’assistenza superiori, la Smeraglia Clinic offre procedure chirurgiche che incorporano le tecnologie più sicure e avanzate che promettono risultati eccezionali.Smeraglia Clinic è uno dei principali centri di chirurgia estetica e Plastica a Napoli.

Oltre a offrire una vasta gamma di procedure chirurgiche, il centro di chirurgia estetica di Smeraglia Clinic Napoli si rivolge a pazienti che desiderano un miglioramento estetico ma cercano un’alternativa alle procedure invasive. Per questi pazienti, Smeraglia Clinic Napoli offre iniezioni di Botox e filler .

Riconosciuto per merito nel campo della chirurgia plastica e ricostruttiva, il stimato chirurgo plastico dottor Silvio Smeraglia ha una consolidata reputazione per lavorare con i pazienti a livello personale per scegliere i trattamenti ideali per rinvigorire la loro immagine.

Smeraglia Clinic fornisce ai pazienti procedure cosmetiche come lifting, mastoplastica additiva, liposuzione e altro con risultati eccezionali da più di 30 anni. Nelle nostre mani sicure, puoi essere certo che sarai soddisfatto di come ti prendi cura dell’intervento chirurgico.

Quando scegli Smeraglia Clinic, la Chirurgia Plastica di Napoli per la tua procedura estetica, puoi essere certo che verrai trattato come se fossi l’unico paziente in studio. Il nostro personale cordiale comprende le cure e le preoccupazioni uniche associate a tutte le nostre cure mediche e utilizzerà i loro talenti eccezionali per rendere la tua visita confortevole dal momento in cui entri per la consultazione, attraverso il post-operatorio e il recupero.