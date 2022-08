Tapis roulant magnetico: i consigli per allenarsi correttamente

Il tapis roulant magnetico è un attrezzo ottimo per potersi allenare in modo corretto, migliorando resistenza e muscolatura senza troppi sforzi. Il tapis roulant magnetico è lo strumento perfetto per allenarsi in modo corretto e sviluppare al meglio la muscolatura. Ottimo per rimettersi in forma, questo attrezzo permette di ritrovare la linea e regala lo slancio motivazionale giusto per un allenamento che sia costante ed efficace. Rappresenta dunque un modo molto semplice ed efficace per potersi allenare comodamente a casa, sia d’estate che d’inverno, senza dover andare per forza in palestra.

Il tapis roulant magnetico, come usarlo

Il tapis roulant magnetico si distingue da quello elettrico per vari motivi. Non è infatti alimentato tramite un motore in grado di regolare la velocità, ma viene attivato semplicemente grazie alla forza motrice delle gambe. A far muovere il nastro dunque è il movimento che lo attiva: lo sforzo può aumentare oppure diminuire a seconda della resistenza del nastro rispetto al passo della persona.

Proprio per questo motivo il tapis roulant magnetico è idoneo per la camminata veloce o la semplice camminata, un po’ meno per la corsa. Viene consigliato per chiunque voglia allenarsi, anche le persone anziane che hanno necessità di fare attività fisica.

Attenzione però, il tapis roulant magnetico è anche molto versatile perché permette di avere una andatura senza particolari variazioni. Consente dunque di simulare la camminata in salita, in pianura e addirittura un percorso di trekking. Lo sforzo i può modificare semplicemente spostando una manopola che consente di cambiare l’inclinazione del nastro oppure lo scorrimento, variando in tal modo la pendenza. In alcuni modelli, addirittura, è presenta una consolle con dei tasti per rendere tutto ancora più semplice e immediato.

I vantaggi del tapis roulant magnetico

Il tapis roulant magnetico offre numerosi vantaggi. Per prima cosa è un attrezzo facilissimo da utilizzare e con una struttura molto leggera. Inoltre, confrontato con i modelli elettrici, è sottoposto meno alle sollecitazioni. Si tratta poi di un modello a scomparsa. Lo spazio che occupa è minimo, dunque spesso può essere chiuso e messo via. Per questo motivo viene scelto sempre più da chi ha una casa piccola oppure dispone di poco spazio per mettere gli attrezzi.

Dove trovare un tapis roulant magnetico

Dove trovare e acquistare un buon tapis roulant magnetico? Su Fitness Discount si possono trovare numerosi modelli per allenarsi comodamente a casa e restare in forma. L’attrezzo è l’ideale per l’attività cardio e non ingombra in casa. Poiché è senza motore, è anche piuttosto economico e si possono trovare, al riguardo, tantissime soluzioni che si differenziano per prezzo e caratteristiche, con marchi sempre di ottima qualità.

Questo tapis roulant è consigliabile per chi è in cerca di un allenamento con camminata in salita e corsa leggera. L’ideale per chi vuole tenersi in forma ma non desidera spendere tanto. La superficie dello strumento, rispetto alla versione elettrica, non è ammortizzata, mentre il display permette di visualizzare i passi, le calorie che vengono consumate e la distanza che viene percorsa. Grazie ai sensori inoltre è possibile tenere sotto controllo il battito cardiaco. Non solo: nel caso in cui l’allenamento risulti noioso è possibile renderlo maggiormente vario e interessante.

Un tapis roulant magnetico inoltre può possedere vari livelli di sforzo, aumentando la resistenza fisica del nastro. Inoltre è possibile regolare anche la pendenza aumentando oppure diminuendo l’inclinazione.