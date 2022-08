COME È CAMBIATA LA POESIA IN SINESTESIA CON L’ARTE, grazie a Krishan Chand Sethi

Dal 2011 emozioni nuove con la Poesia pittorica e i grandi Libri da tavolo

L’AQUILA – Nuovi concetti di poesia hanno cambiato totalmente il volto alle sillogi poetiche. Ora le poesie vengono pubblicate anche sui social media con una forte carica di emozioni visive, grazie alle immagini correlate che ci toccano più intensamente. Presentano infatti un doppio effetto, sia nella lettura delle liriche che nella visualizzazione delle immagini. La poesia su schizzi, fotografie, dipinti e disegni sta cambiando il mondo delle parole. Ora si possono vedere i versi “parlare e commuovere” anche attraverso immagini ed altre arti visive, nell’evoluzione della Poesia che entra in sinestesia con l’Arte: Fotografia Poesia, Poesia colorata, Arte visiva anche in Prosa/Narrativa. Insomma, Poesia pittorica o, come ormai si definisce a livello mondiale, “Pictorial Poetry”.

I libri di liriche stanno prendendo una nuova forma in volumi di poesia “colourful”, con immagini illustrative, ma questa è la soluzione più elementare. Mentre il concetto più intrigante di Poesia pittorica realizzato in “Libri da tavolo/Antologie” (Pictorial Poetry Coffee Table Books /Anthologies) sta creando una storia nuova nel campo della Poesia, dove le liriche campeggiano accanto alle emozioni espresse da volti e immagini (fotografie, disegni, dipinti). Questo tipo di espressione poetico-artistica colpisce la nostra mente, il cuore e l’anima attraverso la lettura composita: un occhio sulle parole e l’altro sulle immagini.

Krishan Chand Sethi e Sunita Sethi, in India, sono orgogliosi d’aver ideato, promosso e divulgato questi concetti nel mondo della Poesia, sin dal 2011. Tutto cominciò per caso, quando K.C. Sethi volle dedicare a sua madre una poesia, scrivendola su una bella fotografia di lei. Quella prima opera li toccò, commosse i loro cuori tanto da decidere di promuovere e diffondere questo meraviglioso principio d’associare la Poesia all’Arte fotografica e ad altre arti figurative (Pictorial Poetry). Il dr. Sethi, che è stato un grande manager nel campo delle assicurazioni, è anche un talentuoso fotografo d’arte e un finissimo poeta, insignito di numerosi premi internazionali. E’ stato il primo al mondo a decidere d’utilizzare la sua arte fotografica in simbiosi con la sua poesia, per dar vita alla sinestesia Fotografia-Poesia.

Krishan Chand e sua moglie Sunita hanno iniziato a lavorare già nel 2014 su un Libro da Tavolo (Coffee Table Book) di cm. 36×42, pubblicato nel 2015 con il titolo “PASSIONE”. Il grande Libro da Tavolo da Caffè si è rivelato per davvero una singolare pietra miliare nella storia della poesia. Infatti è stato dichiarato nel 2017 il primo “Coffee Table Book” di poesia pittorica al mondo da parte di “India Book of Records, “Asia Book of Records e “Golden Book of World Records”. I coniugi Sethi hanno poi continuato i loro sforzi nel creare Libri artistici da tavolo, tanto che ora potrebbero pubblicare ben 52 Coffee Table Books/Anthologies su diversi temi. Hanno ricevuto già molti riconoscimenti, come 3 India Book of Records, 3 Asia Book of Records e 5 Golden Book of World Records nel campo della Poesia e della Letteratura. Hanno inoltre presentato sette Libri da Tavolo in un importante evento culturale di Poesia e Arte, un Premio letterario internazionale organizzato nel 2019 in Italia, a Galatone in provincia di Lecce, dall’associazione Verbumlandiart. A Krishan Chand e Sunita Sethi sono stati inoltre conferiti diversi riconoscimenti “Lifetime Career Award” (Premi alla Carriera) nel 2018, per aver stabilito relazioni culturali tra India e Italia in tema di Poesia Pittorica.

Un altro concetto nuovo hanno potuto introdurre nel 2019, allorché hanno organizzato una Mostra sulla Poesia Pittorica con le riproduzioni delle pagine dei loro libri da tavolo delle dimensioni di cm 45×30, in un’esposizione al pubblico a Kathmandu (Nepal), durata una settimana, che ha fatto un record per essere stata la prima mostra al mondo di Poesia pittorica. Ora stanno promuovendo un formato elettronico (electronic media) per presentare le loro opere in forma di ”Flip Books”, dove in si può godere la bellezza e il valore delle loro pubblicazioni. Qui di seguito alcuni link per consultare i loro flip books e magari trarne piacere e apprezzamento.

World Pictorial Poetry & Art Forum, organizzazione mondiale fondata da Krishan Chand Sethi, ha raggiunto numerosi risultati nel campo della poesia e dell’arte. Scopo dell’organizzazione è quello di diffondere principi di amore, pace, dialogo culturale e valori umanitari a livello globale, attraverso la Poesia pittorica e l’Arte. World Pictorial Poetry & Art Forum conta attualmente 33 filiali nel mondo nel promuovere i fini statutari e gli obiettivi del Forum. Questi, ad oggi, sono i Paesi nel mondo dove sono costituite rappresentanze del Forum: Isole Figi, Nuova Zelanda, Australia, Singapore, Indonesia, Filippine, Myanmar, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Italia, Romania, Tunisia, Macedonia, Croazia, Grecia, Portogallo, Paesi Africani, Turchia, Serbia, Regno Unito, Egitto, Libano, Belgio, Marocco, Algeria, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Afghanistan, Albania, Bosnia, Messico.

World Pictorial Poetry & Art Forum ha inoltre fondato il “Golden Ace International Award“, un premio da conferire ad un insigne Poeta del mondo. Nella prima edizione del Premio, tenuta nel 2021, il riconoscimento è stato tributato al poeta italiano Sergio Camellini. Padmashri Vishnu Pandya dall’India e dall’Italia Goffredo Palmerini – sì, chi scrive – sono stati nominati direttori del Comitato di selezione di questo Premio, che viene assegnato ogni anno ad una Personalità della Poesia e dell’Arte che eccelle nel campo della Pictorial Poetry.

