Gran finale giovedì 4 agosto per Miss Castellaneta Marina 2022

Castellaneta Marina – Giovedì 4 agosto 2022, nella centralissima Piazza Kennedy di Castellaneta Marina, si svolge la finale del concorso di bellezza Miss Castellaneta Marina 2022, la 17a edizione organizzata da Unik Management del patron Mario Ludovico con Corrado Massimeo e Giulia Ciminelli, con il patrocinio del Comune di Castellaneta e la partecipazione della Pro Loco.

Sono una ventina le nuove concorrenti scelte per confrontarsi in questa nuova edizione che si sfideranno su quattro uscite, due delle quali in votazione: dal classico al costume, al casual e all’elegante, con quadri moda dedicati quest’anno alla Grande Bellezza e ai mitici anni novanta.

A condurre la serata è lo storico presentatore Giuseppe Stigliano, con le coreografie del maestro Angelo Mastrangelo (Jonica Eventi) e del consulente moda Vittorio Casale.

Le nuove concorrenti sono diverse fra loro, accomunate da bellezza e semplicità, espressamente richieste dall’organizzazione.

Stefania Pizzoleo, Miss Castellaneta Marina 2021, ha il compito di passare la fascia alla nuova miss decretata da una giuria che indicherà altre quattro reginette di bellezza.

Ospiti della serata i cantanti dell’ultima edizione del Premio Apulia Voice: Roberta Poli (in arte Dicia7) ed Elisa Sabatelli (in arte Ell), nonché i ballerini della Dance With Me di Annalisa Potenza e della Dancexplosion di Ivana Chiarelli di Taranto.

Ospite speciale è Giuseppe Palmisano, il flautista che ha collaborato con grandi artisti come Mogol ed Amii Stewart.

La serata è allietata dalle splendide voci di Gianni Latorrata, Francesca Palmisano e Lory Zippo del gruppo Amarcord.

Un momento particolare è rappresentato dal baby-defilé dedicato ai diritti dell’infanzia con la voce della piccola Arianna Giovinazzi.

Miss Castellaneta Marina è abbinata per il quinto anno consecutivo alla finale regionale di Venere d’Italia, concorso nazionale di bellezza, le cui finali si terranno a Sorrento dall’1 al 4 settembre prossimo.