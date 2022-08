Dyson Supersonic, asciugare i capelli senza rovinarli

Quando si parla di ‘buona salute’ dei capelli, si è portati erroneamente a pensare che la fase più delicata sia quella del lavaggio. In realtà anche il procedimento dell’asciugatura è assolutamente determinante, in particolar modo per le lunghe capigliature. È più facile di quanto possa sembrare, infatti, danneggiare i capelli a causa del dispositivo asciugacapelli sbagliato o delle modalità sbagliate di asciugatura.

A questo proposito vogliamo parlarvi di Dyson Supersonic, ovvero uno dei migliori asciugacapelli progettati dalle maestranze di Dyson, azienda altamente specializzata in elettrodomestici tecnologicamente all’avanguardia e dal limitato impatto ambientale. Questo articolo è il risultato di tutta la sperimentazione effettuata negli anni da Dyson nel settore dei prodotti haircare, che ha portato alla produzione di dispositivi di notevole efficacia.

Vediamo ora di sapere di più sul Dyson Supersonic e perché le donne dai capelli lunghi dovrebbero assolutamente usarlo.

Che cos’è Dyson Supersonic

Dyson Supersonic è un asciugacapelli della potenza di 1600 W ed è alimentato dallo speciale motore digitale Dyson V9 di 27 mm integrato nel manico. Questo dispositivo contempla 3 impostazioni di velocità e 5 accessori di hair styling: un pettine districante, un accessorio ‘finish’ per capelli, un diffusore per capelli ricci, un accessorio ‘gentle air’ per capelli fini e un concentratore per flussi d’aria concentrati.

Quali sono le funzionalità di Dyson Supersonic?

Tra i tanti accessori peculiari del Dyson Supersonic il cosiddetto ‘finish’ è tra quelli più interessanti. Il ‘finish’ cattura i capelli più lunghi durante il flusso dell’aria e contestualmente nasconde i baby hair, ovvero quei capelli corti, difficili da gestire, che crescono senza controllo in zone come l’attaccatura della fronte o nelle vicinanze delle orecchie. Perché questo accessorio raggiunga il massimo dell’efficacia dev’essere puntato sulla radice dei capelli, nell’attesa che quelli più lunghi si muovano verso l’alto, facendolo poi scorrere lentamente verso il basso senza imprimerlo troppo.

L’asciugacapelli Dyson Supersonic ha un’altra caratteristica molto rilevante per il benessere dei capelli. Grazie alla tecnologia Dyson il dispositivo non va incontro al surriscaldamento durante la fase dell’asciugatura, garantendo così che i capelli, soggetti a pori oltre la temperatura di 150°, mantengano la loro lucentezza.

Il motore digitale Dyson V9 è uno dei ‘fiori all’occhiello’ dell’azienda inglese. Pur essendo piccolo e dislocato nel manico, questo motore è capace di raggiungere 110.000 giri al minuto, che equivalgono a 13 litri d’aria mossa ogni secondo. Il Dyson V9 è la risposta a quei motori tradizionali, voluminosi ma lenti, in grado di muovere flussi d’aria piuttosto deboli. Questo motore, inoltre, si presta particolarmente alla tecnologia ‘air multiplier’ inventata dai progettisti Dyson, che si basa sul flusso d’aria aspirato da un piccolo motore e poi gettato fuori tramite un’apertura anulare.

Un’ulteriore funzionalità dell’asciugacapelli Dyson Supersonic deriva da un altro degli accessori in dotazione, ovvero il cosiddetto ‘gentle air’. Questa modalità è riservata in particolar modo alle capigliature più fine e fragili, che possono subire danni a causa del troppo calore del flusso d’aria. Applicando invece il gentle air il dispositivo abbassa la temperatura del getto d’aria fino a un massimo di 20°, garantendo una delicatezza tale da non alterare la luminosità naturale dei capelli.

Quanto costa Dyson Supersonic?

il prezzo di Dyson Supersonic è di 399,99 euro. Considerando la qualità complessiva dell’aspirapolvere e le numerose funzionalità, si può tranquillamente attestarne l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Le recensioni su Dyson Supersonic – Conclusione

Sui siti specializzati è possibile trovare una quantità notevole di recensioni entusiastiche di chi ha provato sui propri capelli Dyson Supersonic. In particolare le donne sono rimaste colpite riguardo ai tempi velocissimi dell’asciugatura e alla facilità con cui sono riuscite a fare la messa in piega, anche con capelli difficili.

In definitiva Dyson Supersonic ha trovato così tanti consensi perché più di altri asciugacapelli ha dimostrato di essere un dispositivo assolutamente professionale.