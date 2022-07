RRM3, soluzioni concrete per alleviare la sofferenza nel mondo, il Piano di lavoro del Team Ricerca

di Franca Colozzo

Le sfide che si propone il Movimento culturale RRM3 per un rinnovamento europeo e mondiale alla luce delle recenti ripercussioni provocate da cambiamenti climatici e dalla guerra in Ucraina.

Sembra che l’umanità, nonostante i progressi tecnologici, si senta sempre più sola e indifesa in questo mondo in costante metamorfosi, devastato da guerre, cambiamenti climatici, da carestie e da virus sempre più aggressivi e letali. Prendendo le mosse dalla matrice storica dell’Europa, multi-versatile culla delle arti, che dal Rinascimento italiano iniziò il glorioso cammino per un rinnovamento culturale ed artistico, il Movimento socio-culturale RRM3 – RINASCIMENTO RENAISSANCE – Millennium III di cui il Prof. George Onsy (Egitto) è presidente e fondatore, si ripropone di avviare un secondo Rinascimento non solo sotto il profilo culturale e pacifista, ma anche della ricerca in ogni ambito dello scibile umano con particolare riguardo alla crisi post-pandemica ed alle ripercussioni della guerra sulla fame nel mondo a causa della penuria di grano. Il continente africano risulta essere il più colpito allo stato attuale con conseguenti possibili ripercussioni sulla migrazione verso l’Europa.

Ma qual è lo spirito da cui prende le mosse il Prof. George Onsy? Qual è il suo ambizioso progetto che sta coinvolgendo ricercatori, poeti, artisti, scrittori da tutto il mondo? Scaturito dalle comuni radici culturali mediterranee, il progetto del Prof. Onsy sta cercando di affrontare i grandi temi strutturali di una società complessa come la nostra, specialmente in questi giorni convulsi in preda ad un conflitto bellico nel cuore della stessa Europa. La crisi ucraina chiama all’appello il mondo intero ed in particolare l’Europa, che appare impreparata ad affrontare in maniera coesa il grave conflitto russo-ucraino. L’Europa sembra tentennare tra contrapposti interessi economici, mostrando così tutta la sua debolezza, e la globalizzazione sembra vacillare sotto le spinte di tre potenze in conflitto: America, Cina, Russia. Pertanto, per muoversi verso la guarigione del nostro mondo malato, anche sotto il profilo economico (post-pandemia) e climatico, il messaggio del Prof. George Onsy con la sua schiera di volontari, in costante crescita, e intellettuali provenienti da ogni parte del mondo, ha pensato di mettere in campo i seguenti strumenti.

Di seguito presento il team e le finalità della Ricerca che RRM3 si prefigge. Molto dipende da ciascuno di noi e dall’impegno profuso in quanto siamo parte di un sistema complesso ed interattivo. Penso che debba essere attuata una manovra a tenaglia: dal basso verso l’alto, per sollecitare la classe politica eletta dal popolo, e dall’alto verso il basso per attuare quelle riforme necessarie per salvaguardare clima, ambiente, sostenibilità, sviluppo economico, con tutti i mezzi a nostra disposizione al momento attuale. Questa è una sfida necessaria per curare il nostro pianeta malato affinché sia un luogo salubre e ospitale per le future generazioni. Ecco di seguito il piano di lavoro proposto, di cui il post finale mette in luce finalità e ambiti di ricerca.

RRM3 RICERCA – PIANO DI LAVORO

Coordinatori del Team Ricerca sono il Dr. Ekram Elghazaly (Egitto) e la Dr. Arch. Franca Colozzo (Italia), in collaborazione con il Team GPLT – Dr. Nikki De Pina (Regno Unito). RRM3 non è solo un’organizzazione culturale internazionale che dà continuamente vita a nuovi generi di letteratura e arte, ma è anche un cuore pulsante che continua a inviare messaggi di guarigione, di cui c’è urgente bisogno, al nostro mondo sofferente attraverso i suoi 5 canali/livelli:

1- SPIRITUALE, per unificare tutta l’umanità sotto la bandiera dell’Amore per il nostro UNICO Creatore che vuole che siamo UNO, fermando tutte le forme di intolleranza religiosa.

2- CULTURALE/INTELLETTUALE, per creare un dialogo costruttivo tra tutte le razze e culture del nostro tempo e tra il nostro tempo e il passato per imparare dai suoi pionieri immortali.

3- FRATERNO/UMANITARIO per sollevare e diffondere campagne contro tutte le questioni di crisi, a favore dei diritti e bisogni umani, comprese le campagne di risoluzione dei conflitti contro la guerra che continuiamo a lanciare attraverso più di 30 traduzioni da parte dei migliori poeti del mondo.

4- ANALITICO, ricercando soluzioni efficaci e durature per le sfide più complicate del mondo in tutte le aree di ricerca.

5- SVILUPPO, per offrire proposte di progetti di sviluppo sostenibile per una vita migliore a tutti i paesi/comunità bisognosi, oltre a seguire l’attuazione di tali progetti.

Siate pertanto i benvenuti a unirvi a RRM3 per condividere il nostro lavoro