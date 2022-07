“Count 2 10” un brano dal sound pop internazionale

Sarà disponibile dal 29 luglio in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Count 2 10”, il nuovo singolo di Elin. “Count 2 10” è un brano dal sound pop internazionale che racconta di una ragazza pentita di essere stata troppo impulsiva e di aver agito senza riflettere, mettendo a rischio la sua relazione. Spiega l’artista a proposito del brano. “Di solito rifletto molto sulle cose, conto anche ben oltre il dieci, ma mentre scrivevo questa canzone ho capito che non c’era bisogno di farlo. Ho scritto le parole di getto e ho capito fin da subito che erano quelle giuste”.

Elim, pseudonimo di Eleonora Cenci ha 19 anni ed è nata ad Anzio. Ha sempre avuto la passione per la musica e per il canto e sin da piccola, grazie ai suoi genitori, ha ascoltato musica di ogni genere, soprattutto internazionale. Attualmente frequenta il corso di Lingue, Culture, Letterature, Traduzione presso l’Università La Sapienza. Il progetto discografico nasce a marzo 2022 dall’incontro con il cantante e produttore Francesco Arpino, col quale ha lavorato per la realizzazione del suo primo EP.