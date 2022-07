FcCrotone, al via la campagna abbonamenti per la prossima stagione di Lega Pro. inizio sottoscrizione giovedì 28 luglio (ore 11,00) e fino a venerdì 5 agosto (vecchi abbonati). Da lunedì 8 agosto ore 11,00 nuovi abbonati.

Una campagna abbonamenti fatta all’insegna del Together. Il Presidente Gianni Vrenna ha poi spiegato il perché di Together (insieme): “Perché è sempre e solo insieme che il Crotone ha raggiunto gli obiettivi, e insieme dobbiamo tornare ad amare questi colori, questa maglia, simbolo di appartenenza della nostra città. È inutile nascondersi, questo ci è mancato soprattutto nell’ultima stagione e in parte di quella precedente. Vi assicuro che l’aria che si respira in ritiro è davvero rassicurante, il gruppo si sta cementando e questo deve essere uno stimolo anche per la società, gli addetti ai lavori e soprattutto per il pubblico, che ha già risposto in maniera significativa nella prima amichevole di domenica scorsa”. Per uno stadio sempre gremito di tifosi come lo era in altri campionati, questo è quanto spera la società e ascoltando i pareri di questi giorni da parte dei tifosi, sembrerebbe che le attese per una loro massiccia presenza allo stadio non venga meno.

L’Ezio Scida sarà ridimensionato a 10.000 spettatori e questo potrebbe evitare a qualche vecchio abbonato la mancata conferma del precedente posto, stando a quanto ha dichiarato il presidente. “Nel decidere il costo dell’abbonamento – ha affermato Vrenna – la società ha attuato la tariffa Family sottoscrivibile in tutti i settori e anche nella fase di prelazione (solo per i vecchi abbonati) per permettere ad un nucleo familiare (minimo tre persone) di abbonarsi a prezzi molto vantaggiosi. Prezzi che non sono semplicemente popolari, ma che vanno oltre l’aspetto economico”. Si comincia con la prima fase dedicata ai vecchi abbonati che prenderà il via giovedì 28 luglio alle ore 11,00 e si protrarrà fino a venerdì 5 agosto compreso. Dopo la sosta tecnica del 6-7 agosto, da lunedì 8 agosto alle ore 11,00 inizierà invece la vendita libera.